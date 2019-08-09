Ученые рассказали, как вычислить время наступления половой зрелости

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Время наступления полового созревания для любого ребенка можно определить по плотности его костей и другим особенностям в устройстве скелета. К такому выводу пришли британские медики, опубликовавшие статью в журнале . Время наступления полового созревания для любого ребенка можно определить по плотности его костей и другим особенностям в устройстве скелета. К такому выводу пришли британские медики, опубликовавшие статью в журнале JAMA Network Open.

"Наше исследование показывает, что дети, взрослеющие поздно, могут чаще получать переломы и другие травмы костей в то время, когда они растут. Вдобавок, они чаще становятся жертвами остеопороза в последующие годы жизни", — заявил Ахмед Эльхаким (Ahmed Elhakeem) из Бристольского университета (Великобритания).

За последние годы ученые открыли сотни и тысячи различных вариаций в генах, связанных с высоким или низким ростом, уровнем интеллекта, предрасположенностью к вредным привычкам и алкоголизму, а также определяющие время заведения семьи и первого секса.

Каждый из этих генов, как правило, достаточно слабо влияет на ту или иную черту человека, однако их совокупность, как сегодня считают генетики, играет решающую или даже единственную роль в их формировании.

Открытие подобных участков ДНК часто заставляет медиков и биологов задумываться о том, насколько сильно различаются траектории индивидуального развития всех людей на Земле, и можно ли эти различия как-то уловить. К примеру, некоторые подростки быстро растут и достигают половой зрелости еще до совершеннолетия, тогда как другие продолжают расти и после 18 лет и "догоняют" их лишь впоследствии.

Эльхаким и его коллеги открыли простую закономерность, которая позволяет понять, к какой из этих категорий принадлежит ребенок и когда он станет взрослым, наблюдая за тем, как меняется структура ткани примерно шести тысяч европейских подростков по мере их роста.

Подобные исследования, как надеялись ученые, должны были помочь им раскрыть причины того, почему многие люди становятся жертвами остеопороза после наступления старости, тогда как других индивидов он не затрагивает, несмотря на схожий образ жизни, диету и вредные привычки.

Ученые предположили, что эти различия могут быть связаны с генетическими факторами, влияющими на то, как растет тело и кости человека в детстве и подростковом возрасте. Руководствуясь этой идеей, они наблюдали за тем, как меняется анатомия тела и структура костей детей на протяжении 15 лет

Для этого медики отслеживали то, как сильно костная ткань их пациентов поглощала рентгеновское излучение. Это одновременно позволяло оценивать размеры, массу и другие свойства костей, а также их плотность. Чем выше этот параметр в юные и зрелые годы жизни, тем меньше вероятность развития остеопороза в старости.

Анализируя собранные данные, Эльхаким и его коллеги открыли интересную закономерность — оказалось, что плотность костей и уровень их минерализации очень точно отражали то, как много времени должно было пройти, прежде чем они вступали в фазу половой зрелости.

Что интересно, и девушки, и парни росли и взрослели быстрее всего в последние два года перед этим знаменательным событием в это время доля минералов и плотность их костей увеличивалась максимально быстро. Чем меньше был этот показатель, тем позже наступала половая зрелость, и наоборот.

Аналогичным образом, плотность и уровень минерализации костей отражали то, как быстро повышался рост и вес парней и девушек. Сначала представительницы слабого пола обгоняли будущих мужчин, а примерно в 12-15 лет скорость роста последних резко возрастала и они становились выше и тяжелее своих сверстниц.