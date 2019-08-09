МЧС продлило предупреждение о непогоде в Москве до утра субботы

Люди под зонтами во время дождя в Москве

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Спасатели продлили до утра субботы предупреждение о непогоде в Москве из-за ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду, сообщается на сайте столичного ГУМЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 18.00 часов 9 августа до 09.00 часов 10 августа в Москве ожидается усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.