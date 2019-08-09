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РИА Новости

МЧС продлило предупреждение о непогоде в Москве до утра субботы

17:30, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Мария ДевахинаЛюди под зонтами во время дождя в Москве
Люди под зонтами во время дождя в Москве
© РИА Новости / Мария Девахина
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Спасатели продлили до утра субботы предупреждение о непогоде в Москве из-за ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду, сообщается на сайте столичного ГУМЧС.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 18.00 часов 9 августа до 09.00 часов 10 августа в Москве ожидается усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, водителям - соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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