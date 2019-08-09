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РИА Новости

Суд арестовал Айдара Губайдулина по делу о массовых беспорядках в Москве

17:27, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАйдар Губайдуллин на заседании Басманного суда города Москвы
Айдар Губайдуллин на заседании Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу десятого фигуранта дела о массовых беспорядках - 25-летнего Айдара Губайдулина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Губайдулина меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 октября", — огласила решение судья Евгения Николаева.
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По обвинению в участии в беспорядках молодому человеку грозит от трех до восьми лет колонии. Губайдулин вину не признал и давать показания отказался, заявили в СК РФ.
Следователь огласил общую, не персонализированную фабулу уголовного дела, из которой следует, что протестующие "кидали камни и бутылки, распыляли газ" в сторону правоохранителей, а также "перекрыли дорогу на Садовом кольце".
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По словам защитника, следствие говорит о брошенной "в сторону ОМОНа пластиковой бутылке", однако в фабуле обвинения, утверждает он, данный факт не отмечен. В оглашенных судьей материалах значатся снимки, на которых Губайдулин запечатлен "с пластиковой бутылкой в руках", которую он потом "заносит над сотрудником [правоохранительных органов]".
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Защитник же утверждает, что в обвинении не конкретизированы действия Губайдулина, а представленных в суд фотографиях невозможно опознать кого-либо из-за плохого качества снимков.
Губайдулин – программист, в прошлом году закончил Московский физико-технический институт. Именно образование и профессию, помимо "подтверждающих причастность" материалов, представительница Генпрокуратуры назвала основанием для заключения молодого человека в СИЗО.
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"Полагаю, что мера пресечения, не связанная с изоляций от общества и содержания в следственном изоляторе, не позволит надлежащим образом контролировать поведение данного лица... учитывая его профессиональные знания, органы ФСИН при избрании ему домашнего ареста не смогут контролировать [его действия в интернете]", — сказала прокурор.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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Федеральная служба исполнения наказаний РФСледственный комитет РФГенеральная прокуратура РФМоскваРоссияПроисшествия
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