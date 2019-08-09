Суд арестовал Айдара Губайдулина по делу о массовых беспорядках в Москве

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу десятого фигуранта дела о массовых беспорядках - 25-летнего Айдара Губайдулина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Губайдулина меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 октября", — огласила решение судья Евгения Николаева.

По обвинению в участии в беспорядках молодому человеку грозит от трех до восьми лет колонии. Губайдулин вину не признал и давать показания отказался, заявили в СК РФ.

Следователь огласил общую, не персонализированную фабулу уголовного дела, из которой следует, что протестующие "кидали камни и бутылки, распыляли газ" в сторону правоохранителей, а также "перекрыли дорогу на Садовом кольце".

Адвокат Максим Пашков просил отложить судебное заседание для подготовки защиты, но суд отказал.

По словам защитника, следствие говорит о брошенной "в сторону ОМОНа пластиковой бутылке", однако в фабуле обвинения, утверждает он, данный факт не отмечен. В оглашенных судьей материалах значатся снимки, на которых Губайдулин запечатлен "с пластиковой бутылкой в руках", которую он потом "заносит над сотрудником [правоохранительных органов]".

Защитник же утверждает, что в обвинении не конкретизированы действия Губайдулина, а представленных в суд фотографиях невозможно опознать кого-либо из-за плохого качества снимков.

Губайдулин – программист, в прошлом году закончил Московский физико-технический институт. Именно образование и профессию, помимо "подтверждающих причастность" материалов, представительница Генпрокуратуры назвала основанием для заключения молодого человека в СИЗО.

"Полагаю, что мера пресечения, не связанная с изоляций от общества и содержания в следственном изоляторе, не позволит надлежащим образом контролировать поведение данного лица... учитывая его профессиональные знания, органы ФСИН при избрании ему домашнего ареста не смогут контролировать [его действия в интернете]", — сказала прокурор.