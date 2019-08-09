Эксперт рассказал о сложностях решения вопроса о займах царской России

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Вопрос о российских выплатах Франции по облигациям царских времен не может быть решен без участия Японии, считает заместитель председателя Союза юристов Москвы Александр Толмачев.

Ранее депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер призвал разъяснить, какие меры французское правительство готово принять для того, чтобы окончательно разрешить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.

"Вопрос долгов возник не сегодня, возник еще в XIX веке, когда Российская империя нуждалась в промышленном росте и, в частности, были созданы российско-французские банки. Известная история со строительством Китайско-Восточной железной дороги и Южно-Маньчжурской железной дороги. Мы создавали русско-французский банк для этого, выпускали облигации государственные. Но в 30е гг. Япония, захватив всю территорию Маньчжурии вместе с нашими железными дорогами, фактически изъяла их у нас. Поэтому торговаться с французами сегодня по этим облигациям без включения Японии нельзя", - сказал эксперт РИА Новости.

"90% облигаций, о которых говорят французы, связаны как раз с освоением Сибири, с освоением Маньчжурии. Французы в этом тоже участвовали", - подчеркнул он.

Поднятие вопроса со стороны французских парламентариев – это правильный шаг, но Россия таким же образом может поднять вопрос о царских деньгах, связанных с переводом их в Японию, отметил юрист, и если говорить о перспективах, то более активно идущие переговоры с Японией о подписании мирного договора будет первым шагом.