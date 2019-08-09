В Екатеринбурге один человек погиб при падении лифта в шахту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Рабочий погиб, когда на него во время ремонтных работ в жилом доме в Екатеринбурге упала кабина лифта, прокуратура начала проверку, сообщает надзорное ведомство.

По информации прокуратуры, ЧП произошло в пятницу в жилом доме на улице Латвийской в уральской столице, где проходили плановые ремонтные работы лифтового оборудования.

"В результате обрыва троса лифта при проведении плановых ремонтных работ кабина лифта упала в шахту. В результате несчастного случая находившийся в шахте лифта мужчина 1986 года рождения получил несовместимые с жизнью травмы, от которых скончался на месте", – говорится в сообщении.