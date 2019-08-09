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РИА Новости

В Екатеринбурге один человек погиб при падении лифта в шахту

17:19, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Александр ВильфШахта лифта
Шахта лифта
© РИА Новости / Александр Вильф
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Рабочий погиб, когда на него во время ремонтных работ в жилом доме в Екатеринбурге упала кабина лифта, прокуратура начала проверку, сообщает надзорное ведомство.
По информации прокуратуры, ЧП произошло в пятницу в жилом доме на улице Латвийской в уральской столице, где проходили плановые ремонтные работы лифтового оборудования.
"В результате обрыва троса лифта при проведении плановых ремонтных работ кабина лифта упала в шахту. В результате несчастного случая находившийся в шахте лифта мужчина 1986 года рождения получил несовместимые с жизнью травмы, от которых скончался на месте", – говорится в сообщении.
Сейчас прокуратура выясняет обстоятельства ЧП. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда и производственной безопасности при проведении таких работ, в том числе периодичность техобслуживания и планово-предупредительных ремонтов лифтового оборудования, уточняет ведомство.
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