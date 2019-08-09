ЦИК отклонил жалобу Яшина на отказ в регистрации кандидатом на выборы в МГД

По результатам проверки в ЦИК Яшину вернули две подписи избирателей из тех, которые ранее были признаны недействительными, однако для регистрации ему не хватало еще 76 достоверных подписей. Кроме того, избирательные комиссии выявили в действиях Яшина, который является главой совета депутатов московского муниципального округа Красносельский, использование преимуществ служебного положения для проведения агитации, что также является основанием для отказа в регистрации.