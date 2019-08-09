ЦИК отклонил жалобу Яшина на отказ в регистрации кандидатом на выборы в МГД

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. ЦИК на заседании в пятницу не удовлетворил жалобу на отказ в регистрации Ильи Яшина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
По результатам проверки в ЦИК Яшину вернули две подписи избирателей из тех, которые ранее были признаны недействительными, однако для регистрации ему не хватало еще 76 достоверных подписей. Кроме того, избирательные комиссии выявили в действиях Яшина, который является главой совета депутатов московского муниципального округа Красносельский, использование преимуществ служебного положения для проведения агитации, что также является основанием для отказа в регистрации.
"Жалобу Ильи Валерьевича Яшина на решение Московской городской избирательной комиссии от 30 июля 2019 года № 106/3 и решение окружной избирательной комиссии по выборам депутата Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 45 от 15 июля 2019 года № 10/8 оставить без удовлетворения", - говорится в постановлении ЦИК.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.