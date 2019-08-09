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РИА Новости

В Архангельской области риска для здоровья жителей после ЧП нет

17:14, 9 августа 2019
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CC BY 3.0 / Игорь Феденко / Вид на Северодвинск
Вид на Северодвинск
CC BY 3.0 / Игорь Феденко /
Вид на Северодвинск. Архивное фото
МУРМАНСК, 9 авг – РИА Новости. Представители управления Роспотребнадзора по Архангельской области совместно с экспертами из Санкт-Петербурга провели комплекс исследований после ЧП на военном полигоне и сделали вывод о том, что в прилегающих к месту инцидента районах не фиксируется превышения нормального радиационного фона, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Накануне на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием, погибли два человека. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме. В связи с инцидентом была созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
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В пятницу эксперты прокомментировали итоги работы по анализу состояния окружающей среды. Как сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Архангельской области, главный государственный санитарный врач региона Роман Бузинов, по данному происшествию был проведен комплекс мероприятий для изучения его влияния и последствий на жизнь и здоровье населения области.
Сообщается, что комиссия по ЧС запросила информацию от всех контролирующих организаций. Для объективной оценки привлечен эксперт Санкт-Петербургского института радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Алексей Громов.
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"Отобраны пробы воздуха, почвы, воды, проведена оценка радиационного фона в Северодвинске и его окрестностях. Проверкой были охвачены несколько населенных пунктов. Ни в одном из них превышения нормального уровня радиационного фона не выявлено", – сообщил Громов, слова которого приводит пресс-служба.
Мониторинг состояния атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы на территории области продолжается в постоянном режиме.
"Таким образом, комплекс контрольных и аналитических мероприятий проведен в полном объеме. Оснований для беспокойства за жизнь и здоровье северян нет", – сказал Бузинов.
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Игорь ОрловРоспотребнадзорАрхангельская областьРоссияПроисшествия
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