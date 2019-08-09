Суды арестовали 24 человека после незаконной акции в Москве 3 августа

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Московские суды арестовали 89 человек за несанкционированную акцию в столице 27 июля и 24 - за акцию 3 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

"Всего за период с 29 июля по 9 августа в Московские суды поступили 1 199 дел об административных правонарушениях, возбужденных по событиям 27 июля. Из этого числа рассмотрены и назначены следующие наказания: 89 аресты, 6 – обязательные работы, 704 – штрафы. Небольшая часть материалов возвращена, более 390 еще на рассмотрении", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что по событиям 3 августа в суды поступило 716 дел. "Из них уже рассмотрено и назначены след наказания: 24 – аресты, 176 – штрафы, 2 – обязательные работы", - сказали в Мосгорсуде. Там отметили, что небольшая часть дел возвращена, по остальным назначены слушания на август в связи с необходимостью надлежащего извещения лиц, в отношении которых составлены материалы.