В Волгоградской области может появиться новый речной порт

ВОЛГОГРАД, 9 авг - РИА Новости. Строительство нового речного порта на Волге в городе Камышин Волгоградской области начнется после реконструкции местной набережной, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.

По информации ведомства, в течение трех лет администрация Волгоградской области планирует реконструировать набережную Камышина, об этом губернатор региона заявил в ходе заседания градостроительного совета, работы начнутся уже в этом году.

"После окончательной реконструкции набережной и причальных стенок речного вокзала города-героя Волгограда мы приступаем к серьезной проектной работе, а затем и строительству объекта, который позволит развивать туризм на Волге, - принято решение о строительстве на территории Камышина современного речного порта", - цитируются в сообщении ведомства слова Бочарова.