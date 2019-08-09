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РИА Новости
Волгоградская область

В Волгоградской области может появиться новый речной порт

17:08, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Мария ВащукВолга
Волга
© РИА Новости / Мария Ващук
Волга. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 9 авг - РИА Новости. Строительство нового речного порта на Волге в городе Камышин Волгоградской области начнется после реконструкции местной набережной, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.
По информации ведомства, в течение трех лет администрация Волгоградской области планирует реконструировать набережную Камышина, об этом губернатор региона заявил в ходе заседания градостроительного совета, работы начнутся уже в этом году.
"После окончательной реконструкции набережной и причальных стенок речного вокзала города-героя Волгограда мы приступаем к серьезной проектной работе, а затем и строительству объекта, который позволит развивать туризм на Волге, - принято решение о строительстве на территории Камышина современного речного порта", - цитируются в сообщении ведомства слова Бочарова.
Отмечается, что Камышин является речными воротами Волгоградской области, и в городе есть потенциал для развития туризма.
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