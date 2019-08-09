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РИА Новости

Французская певица ZAZ призвала россиянок покупать меньше косметики

17:05, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФестиваль "Рок над Волгой"
Фестиваль Рок над Волгой
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Французская певица Изабель Жеффруа, известная под псевдонимом ZAZ, призвала россиянок отказаться от лишних покупок ради защиты природы, такое заявление она сделала в пятницу на презентации собственного эко-движения Zazimut, в рамках которого ZAZ проводит музыкальные фестивали, транслирующие идеи устойчивого развития и осознанного потребления.
"Ты можешь пользоваться косметикой, которую можешь сделать сама, есть меньше мяса, не покупать 25-ю кофточку и 50-ю помаду и таким образом уменьшить загрязнение планеты мусором и пластиком, это и есть осознанное потребление", — сказала певица.
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Также ZAZ посоветовала россиянам употреблять продукты локального производства, чтобы уменьшить углеродный след, образующийся при транспортировке продуктов.
По ее словам, общество будущего — это общество, в котором минимизированы отходы. "У нас нет времени ждать, пора действовать!" — призвала певица.
ZAZ является последовательницей движения Zero waste (ноль отходов), концепция которого заключается в сокращение количества производимого мусора путем использования многоразовых предметов и вещей и полного отказа от одноразовых изделий, пластика и синтетики.
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Изабель ЖеффруаМоскваВ мире
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