Французская певица ZAZ призвала россиянок покупать меньше косметики

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Французская певица Изабель Жеффруа, известная под псевдонимом ZAZ, призвала россиянок отказаться от лишних покупок ради защиты природы, такое заявление она сделала в пятницу на презентации собственного эко-движения Zazimut, в рамках которого ZAZ проводит музыкальные фестивали, транслирующие идеи устойчивого развития и осознанного потребления.

"Ты можешь пользоваться косметикой, которую можешь сделать сама, есть меньше мяса, не покупать 25-ю кофточку и 50-ю помаду и таким образом уменьшить загрязнение планеты мусором и пластиком, это и есть осознанное потребление", — сказала певица.

Также ZAZ посоветовала россиянам употреблять продукты локального производства, чтобы уменьшить углеродный след, образующийся при транспортировке продуктов.

По ее словам, общество будущего — это общество, в котором минимизированы отходы. "У нас нет времени ждать, пора действовать!" — призвала певица.