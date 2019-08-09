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РИА Новости

В США медведь устроил пожар в полицейской машине

17:00, 9 августа 2019
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CC0 / strichpunkt / Бурый медведь
Бурый медведь
CC0 / strichpunkt /
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Калифорнии медведь упал на полицейский автомобиль и спровоцировал пожар, сообщил портал KRCR News.
Отмечается, что помощник шерифа округа ехал на вызов, когда медведь сорвался с обрыва и упал на капот патрульной машины. После этого автомобиль вылетел на обочину, перевернулся и загорелся.
9 июля, 21:34РИА Новости
В США медведь сел в машину и разбился
Водителю удалось выбраться из огня, он не пострадал. Виновник случившегося скрылся с места ДТП, о его состоянии не сообщается.
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КалифорнияСШАВ мире
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