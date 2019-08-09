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РИА Новости

Каждому пятому россиянину не хватает денег до зарплаты, показал опрос

16:55, 9 августа 2019
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© Depositphotos / gregoryleeКошелек
Кошелек
© Depositphotos / gregorylee
Кошелек. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Каждому пятому (20%) работающему по найму жителю России часто не хватает денег до зарплаты, при этом прежде всего с дефицитом средств сталкиваются те россияне, которые получают не более 14 тысяч рублей, следует из данных опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).
Добавляется, что 21% россиян редко сталкивается с нехваткой денег до зарплаты, а с 11% такое не случается. Среди тех, кто зачастую испытывает нехватку средств, 50% опрошенных получают зарплату 14 тысяч рублей в месяц и менее.
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Как следует из данных опроса, 39% россиян не удовлетворены своей зарплатой, довольны ею 13%. Кроме того, 34% заявили, что их зарплата не соответствует сложности и объему выполняемой ими работы, а 17% - что соответствует.
Также социологи выяснили, что за последние полгода зарплату повышали (включая индексацию) 14% работающих по найму россиян, еще 38% - не повышали. При этом 32% ответили, что не опасаются, что их зарплата снизится в ближайшее время, тогда как 19% - опасаются.
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Уточняется, что вопросы задавались 53% респондентов - тем, кто работает по найму, данные исследования приведены в процентах от всех опрошенных.
Опрос "ФОМнибус" проводился 3–4 августа в 104 населенных пунктах, 53 регионах РФ при участии 1,5 тысяч респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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