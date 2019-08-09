Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T16:50Z
https://ria.ru/20190809/1557354946.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153022/47/1530224773_0:55:2000:1180_1036x0_80_0_0_0b0715a030a93fc363f028cbd9b27319.jpg
РИА Новости

Россия остается главным торговым партнером Литвы

16:50, 9 августа 2019
2199
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВильнюс
Вильнюс
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Вильнюс. Архивное фото
ВИЛЬНЮС, 9 авг - РИА Новости. Россия по-прежнему остается главным торговым партнером Литвы, за полгода литовский экспорт в РФ вырос на 2,9%, а российский импорт в Литву увеличился на 33,1%, передает Sputnik Литва со ссылкой на департамент статистики.
"Литовский экспорт в Россию за первые полгода составил 13% (от всего литовского экспорта - Прим. ред.). Соседняя страна по-прежнему остается главным торговым партнером республики", - говорится в сообщении.
Презентация самой большой тыквы, выращенной в России
7 августа, 08:00РИА Новости
Пять лет в обед: как контрсанкции изменили российский аграрный сектор
По данным Sputnik, с января по июнь объем литовского экспорта в Россию составил 1,88 миллиарда евро. По сравнению с предыдущим годом наблюдается рост на 2,9%. Российский импорт в Литву за шесть месяцев увеличился значительнее - на 33,1%. Он составил 2,5 миллиарда евро (16,2%).
"Показатели экспорта в Латвию и Польшу оказались скромнее - 1,3 миллиарда и 1,2 миллиарда евро соответственно. Товары литовского происхождения в основном экспортировались в Польшу (9,6%), Германию (9,5%), Латвию (7,2%), Швецию (6,9%) и Великобританию (5,4%) ", - добавляется в сообщении.
Уничтожение санкционной продукции в России
7 августа, 03:41РИА Новости
Подсчитаны потери западных экспортеров из-за продэмбарго России
Как отмечает Sputnik, по сравнению с июнем прошлого года литовский экспорт в целом вырос на 7,6%. На это повлиял рост экспорта нефтепродуктов (8,4%), зерновых (88,8%) и наземных транспортных средств (19,2%). Что касается импорта, то за год он также вырос - на 5,4%.
Президент России Владимир Путин ранее продлил действие продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции против РФ, на год - до 31 декабря 2020 года.
Покупатели в супермаркете
6 августа, 08:26РИА Новости
Российские ретейлеры подвели итоги пяти лет продэмбарго
Продэмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже почти пять лет. Президент РФ подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года. Соответствующим постановлением правительства определены страны, в отношении которых действует запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: США, страны ЕС, Канада, Австрия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. Также кабмином определен конкретный перечень продукции, попавшей под эмбарго.
Подробнее о новостях Литвы читайте на сайте Sputnik Литва >>
Прилавок с сыром на гастрономическом фестивале
5 августа, 18:55РИА Новости
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
5331341
Обсудить 0
Ответные меры России на санкцииРоссияЛитваЭкономика
Рекомендуем
10 августа: праздник в честь Смоленской иконы Божией Матери и пост 9 Ава
РИА
Новости
Задержание циничных лжеюристов. Видео Росгвардии
Росгвардия опубликовала видео задержания в Москве "циничных лжеюристов"
Константин Сомов Вечерние тени 1900 (1917)
Русский музей открывает уникальную выставку художника Константина Сомова
Денежные знаки России 1917-1918 гг.
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
Лента
новостей
На ливийском пограничном пропускном пункте
Правительство нацсогласия Ливии пошло на перемирие на время Курбан-байрама
Пассажирский самолет в небе
"Украэрорух" пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной
Сбор урожая яблок
Источник рассказал об отношении ЕС к российскому продэмбарго
Ж.-И. Ле Дриан
Во Франции жестко ответили на заявление Трампа об Иране
Олег Стриженов
Биография Олега Стриженова
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
ВСУ размещают вооружение у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ДНР
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским
Фестиваль Рок над Волгой
Французская певица ZAZ призвала россиянок покупать меньше косметики
Дизельное топливо
Поставки российского дизтоплива на Украину стали рекордными
Флаг Украины
В Сети высмеяли появление украинского флага в Крыму
Здание Министерства иностранных дел РФ
Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20В Курганской области число пострадавших в ДТП возросло до десяти
09:19Суд в Киргизии наложил арест на имущество телеканала Алмазбека Атамбаева
09:18В Китае из-за тайфуна "Лекима" погибли 13 человек, 16 пропали без вести
09:18Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
09:17Названа возможная причина ДТП с автобусом в Курганской области
09:14Под Ачинском после взрывов на арсенале эвакуировали жителей села Каменка
09:11Израильские военные застрелили четырех палестинцев на границе Газы
09:10При опрокидывании автобуса в Курганской области пострадали семь человек
09:08Вода ушла еще из пяти населенных пунктов на Дальнем Востоке
09:08В ЛНР около 24 тысяч квартир и домов остались без света из-за грозы
09:08В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
09:04Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
08:54Названы самые распространенные фамилии
08:50В Курганской области опрокинулся автобус
08:42В Греции объявили высший уровень пожарной опасности
08:41Под Ачинском продолжается пожар на военном полигоне
08:31К ликвидации последствий пожара под Ачинском привлекли тяжелую технику
08:17В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
08:00Под Тамбовом при столкновении двух микроавтобусов погибли пять человек
07:56Число пострадавших при взрыве боеприпаса под Ачинском выросло до 11 человек
Лента новостейМолния