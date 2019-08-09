Россия остается главным торговым партнером Литвы

ВИЛЬНЮС, 9 авг - РИА Новости. Россия по-прежнему остается главным торговым партнером Литвы, за полгода литовский экспорт в РФ вырос на 2,9%, а российский импорт в Литву увеличился на 33,1%, передает Россия по-прежнему остается главным торговым партнером Литвы, за полгода литовский экспорт в РФ вырос на 2,9%, а российский импорт в Литву увеличился на 33,1%, передает Sputnik Литва со ссылкой на департамент статистики.

"Литовский экспорт в Россию за первые полгода составил 13% (от всего литовского экспорта - Прим. ред.). Соседняя страна по-прежнему остается главным торговым партнером республики", - говорится в сообщении.

По данным Sputnik, с января по июнь объем литовского экспорта в Россию составил 1,88 миллиарда евро. По сравнению с предыдущим годом наблюдается рост на 2,9%. Российский импорт в Литву за шесть месяцев увеличился значительнее - на 33,1%. Он составил 2,5 миллиарда евро (16,2%).

"Показатели экспорта в Латвию и Польшу оказались скромнее - 1,3 миллиарда и 1,2 миллиарда евро соответственно. Товары литовского происхождения в основном экспортировались в Польшу (9,6%), Германию (9,5%), Латвию (7,2%), Швецию (6,9%) и Великобританию (5,4%) ", - добавляется в сообщении.

Как отмечает Sputnik, по сравнению с июнем прошлого года литовский экспорт в целом вырос на 7,6%. На это повлиял рост экспорта нефтепродуктов (8,4%), зерновых (88,8%) и наземных транспортных средств (19,2%). Что касается импорта, то за год он также вырос - на 5,4%.

Президент России Владимир Путин ранее продлил действие продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции против РФ, на год - до 31 декабря 2020 года.