На Ямале каждая вторая кочевая семья поучаствует в обсуждении мер поддержки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Более 3 тысяч семей тундровиков Ямало-Ненецкого автономного округа примут участие в обсуждении модернизации мер поддержки кочевников, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора.

В четверг в Ямальском районе на выездном совещании с участием губернатора Ямала Дмитрия Артюхова презентовали промежуточные итоги обсуждения с населением плана мероприятий по улучшению социально-экономического благополучия коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа. По словам вице-губернатора Ирины Соколовой, с начала июля 2019 года началось масштабное обсуждение предложений по улучшению жизни коренных народов с самими тундровиками.

"До 30 сентября в обсуждении примут участие более 3 тысяч семей во всем округе. Это практически каждая вторая кочевая семья на Ямале. Встречи пройдут с тундровым населением в Красноселькупском, Пуровском, Шурышкарском и Надымском районах… Нам важно понять – достаточно ли тех мер поддержки, которые сейчас разрабатываются правительством, будут ли они востребованы, способны ли существенным образом улучшить жизнь людей", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора.

Тундровики высказывали много предложений по корректировке набора товаров, входящих в Региональный стандарт минимальной материальной обеспеченности лиц, ведущих традиционный образ жизни. В частности, предлагалось расширить поддержку такими товарами как резиновые лодки, солнечные батареи, а также изменить состав аптечек, которые выдаются кочевому населению бесплатно.

Звучали предложения о необходимости финансовой поддержки талантливой молодежи, получающей образование, а также о совершенствовании системы оказания медицинской помощи тундровому населению.