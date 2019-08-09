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РИА Новости

На Ямале каждая вторая кочевая семья поучаствует в обсуждении мер поддержки

16:50, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкКочевая семья у чума в стойбище в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа
Кочевая семья у чума в стойбище в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа
© РИА Новости / Сергей Русанов
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Кочевая семья у чума в стойбище в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Более 3 тысяч семей тундровиков Ямало-Ненецкого автономного округа примут участие в обсуждении модернизации мер поддержки кочевников, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора.
В четверг в Ямальском районе на выездном совещании с участием губернатора Ямала Дмитрия Артюхова презентовали промежуточные итоги обсуждения с населением плана мероприятий по улучшению социально-экономического благополучия коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа. По словам вице-губернатора Ирины Соколовой, с начала июля 2019 года началось масштабное обсуждение предложений по улучшению жизни коренных народов с самими тундровиками.
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"До 30 сентября в обсуждении примут участие более 3 тысяч семей во всем округе. Это практически каждая вторая кочевая семья на Ямале. Встречи пройдут с тундровым населением в Красноселькупском, Пуровском, Шурышкарском и Надымском районах… Нам важно понять – достаточно ли тех мер поддержки, которые сейчас разрабатываются правительством, будут ли они востребованы, способны ли существенным образом улучшить жизнь людей", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора.
Тундровики высказывали много предложений по корректировке набора товаров, входящих в Региональный стандарт минимальной материальной обеспеченности лиц, ведущих традиционный образ жизни. В частности, предлагалось расширить поддержку такими товарами как резиновые лодки, солнечные батареи, а также изменить состав аптечек, которые выдаются кочевому населению бесплатно.
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Звучали предложения о необходимости финансовой поддержки талантливой молодежи, получающей образование, а также о совершенствовании системы оказания медицинской помощи тундровому населению.
"Мы пытаемся вывести предприятия на более понятную экономику и возможность что-то планировать, ну и, конечно, изменения должны сказаться на благополучии работников предприятий. Пока мы это все обсуждаем. Будет целый ряд мероприятий, связанных с экономикой, с социальной сферой, образованием, здравоохранением. Оленеводство давным-давно является социальной отраслью, и сейчас мы фактически это признаем… Мы хотим, чтобы традиционные отрасли хозяйствования могли развиваться", - цитирует Артюхова пресс-служба.
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