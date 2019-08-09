В бельгийском зоопарке родились два детеныша большой панды

Панда с детенышем в зоопарке города Брюжлет в Бельгии

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Детеныши-близнецы родились у большой панды Фао Фао из парка дикой природы Pairi Daiza в Бельгии, сообщается на сайте парка.

"Команды Pairi Daiza и "Китайского центра охраны и исследований больших панд" рады сообщить о рождении детенышей-близнецов большой панды в Pairi Daiza в четверг 8 августа", - говорится в заявлении.

"Рождение близнецов - замечательная новость для этого необычного вида, который все еще находится под угрозой!", - отметил президент-основатель Pairi Daiza Эрик Домб.

Сотрудники отметили что оба детеныша, мальчик и девочка, родились здоровыми. За ними ухаживает команда экспертов из Китая.

В парк Pairi Daiza редкие большие панды, самка Фао Фао и самец Син Хуэй, были доставлены в 2014 году из Китая специальным рейсом грузового Boeing 767 компании DHL в сопровождении двух специалистов по работе с животными, ветеринара, а также со 100-килограммовым запасом бамбука. В 2016 году у Фао Фао родился ее первый детеныш.