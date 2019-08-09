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РИА Новости

В бельгийском зоопарке родились два детеныша большой панды

16:48, 9 августа 2019
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© AFP 2019 / John ThysПанда с детенышем в зоопарке города Брюжлет в Бельгии
Панда с детенышем в зоопарке города Брюжлет в Бельгии
© AFP 2019 / John Thys
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Детеныши-близнецы родились у большой панды Фао Фао из парка дикой природы Pairi Daiza в Бельгии, сообщается на сайте парка.
"Команды Pairi Daiza и "Китайского центра охраны и исследований больших панд" рады сообщить о рождении детенышей-близнецов большой панды в Pairi Daiza в четверг 8 августа", - говорится в заявлении.
"Рождение близнецов - замечательная новость для этого необычного вида, который все еще находится под угрозой!", - отметил президент-основатель Pairi Daiza Эрик Домб.
Сотрудники отметили что оба детеныша, мальчик и девочка, родились здоровыми. За ними ухаживает команда экспертов из Китая.
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В парк Pairi Daiza редкие большие панды, самка Фао Фао и самец Син Хуэй, были доставлены в 2014 году из Китая специальным рейсом грузового Boeing 767 компании DHL в сопровождении двух специалистов по работе с животными, ветеринара, а также со 100-килограммовым запасом бамбука. В 2016 году у Фао Фао родился ее первый детеныш.
Большая панда, бамбуковый медведь - млекопитающее, родиной которого является центральный Китай. Большая панда является исчезающим видом и находится в КНР под особой защитой государства. Кроме того, панда является символом Китая и занимает особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд".
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