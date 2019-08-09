Умер экс-глава Красноярского края Федирко

КРАСНОЯРСК, 9 авг - РИА Новости. Первый секретарь Красноярского краевого комитета КПСС, почётный гражданин Красноярска и Красноярского края Павел Федирко скончался на 87-м году жизни, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Сегодня на 87-м году жизни в Красноярске скончался почётный гражданин города и Красноярского края Павел Стефанович Федирко. Для многих земляков он был и остаётся человеком-легендой, одним из самых ярких и сильных руководителей советской эпохи. Губернатор..., Законодательное собрание края... выражают глубокие соболезнования родным и близким почётного гражданина города Красноярска и Красноярского края Павла Стефановича Федирко", - говорится в сообщении.
Федирко руководил краем на протяжении 15 лет, с 1972 по 1987 годы. В последние годы он жил в Москве.
"По биографии Павла Стефановича можно изучать историю развития нашего региона, знакомиться с яркими и драматичными её страницами, судьбоносными решениями, по-настоящему великими победами и достижениями. Он был примером государственного, ответственного и при этом невероятно смелого подхода к сложнейшим задачам развития... Решения, которые он принимал, позволили региону стать локомотивом индустриальной Сибири, превратить Красноярье в край высокой культуры, навсегда изменить к лучшему облик не только краевой столицы, но и многих наших городов и сёл", - отмечает пресс-служба.