Умер экс-глава Красноярского края Федирко

КРАСНОЯРСК, 9 авг - РИА Новости. Первый секретарь Красноярского краевого комитета КПСС, почётный гражданин Красноярска и Красноярского края Павел Федирко скончался на 87-м году жизни, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Сегодня на 87-м году жизни в Красноярске скончался почётный гражданин города и Красноярского края Павел Стефанович Федирко. Для многих земляков он был и остаётся человеком-легендой, одним из самых ярких и сильных руководителей советской эпохи. Губернатор..., Законодательное собрание края... выражают глубокие соболезнования родным и близким почётного гражданина города Красноярска и Красноярского края Павла Стефановича Федирко", - говорится в сообщении.

Федирко руководил краем на протяжении 15 лет, с 1972 по 1987 годы. В последние годы он жил в Москве.