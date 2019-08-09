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РИА Новости

Росгвардия опубликовала видео задержания в Москве "циничных лжеюристов"

16:47, 9 августа 2019
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Видео задержания в Москве группы лжеюристов, обманувших примерно 300 человек на общую сумму более 150 миллионов рублей, опубликовано на сайте Росгвардии.
Как стало известно ранее, задержаны двое лидеров и восемь участников организованной группы, которым предъявлено обвинение. Под видом юристов они рекламировали свои услуги в интернете и на радио, заключали с клиентами договоры на оказание юридических услуг, но их не оказывали. При этом, как отмечали в МВД, действия подозреваемых "носили особо циничный характер": он даже звонили обманутым клиентам и пытались заставить их оплатить дополнительные услуги. При этом потерпевшими в основном становились пожилые люди.
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На кадрах видно, как сотрудники ОМОН заходят в помещение, в котором находятся несколько мужчин и одна женщина, проводят задержание.
В пресс-службе МВД ранее указали, что шестеро обвиняемых в настоящее время находятся под стражей, еще четверых отпустили под подписку о невыезде. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.
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РосгвардияОМОН РоссииМоскваПроисшествия
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