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РИА Новости

Суд арестовал водителя автобуса на два месяца после ДТП под Новороссийском

16:40, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 9 авг - РИА Новости. Приморский суд Новороссийска арестовал на два месяца водителя экскурсионного автобуса, попавшего на выезде из города в аварию, в результате которой три человека погибли и 44 пострадали, сообщает прокуратура Краснодарского края.
"Только что Приморским районным судом Новороссийска водителю автобуса Hyundai, совершившему ДТП, по заключению государственного обвинителя прокуратуры Новороссийска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 октября 2019 года", - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
© СК РФВодитель автобуса, попавшего в ДТП в Новороссийске, в суде
Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Новороссийске, в суде
© СК РФ
Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Новороссийске, в суде
В среду вечером на 16-м километре трассы Новороссийск - Керченский пролив столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров. Погибли трое из шести находившихся в легковушке, в том числе два ребенка, 44 человека госпитализированы. По данным минздрава региона, 13 пострадавших были экстренно прооперированы, четверо переведены в Краснодарскую краевую больницу. К утру четверга медикам удалось стабилизировать состояние абсолютного большинства пострадавших.
В четверг Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет". Назначен ряд экспертиз. Прокуратура региона также проводит проверку по факту ДТП.
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8 августа, 14:51РИА Новости
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