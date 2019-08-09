В Третьяковской галерее рассказали о планах на новый сезон

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Масштабная ретроспектива Василия Поленова к 175-летию со дня рождения художника, выставки "Неизвестные передвижники. Рисунок второй половины XIX века" и "Авангард. Список № I", посвященная 100-летию Музея живописной культуры, откроются в новом сезоне в Третьяковской галере, сообщила пресс-служба галереи.

Выставка Поленова пройдет в здании Новой Третьяковки на Крымской Валу с 16 октября по 16 февраля. На выставке будет представлено более 150 произведений из собраний 16 российских музеев и из частных собраний, которые охватывают разные периоды и стороны творчества Поленова: пейзажи и портреты, историческая живопись, картины евангельской серии, эскизы театральных декораций и архитектурные проекты.

Выставка "Авангард. Список № I" также будет в Новой Третьяковке с 22 октября по 23 февраля, она приурочена к столетию с создания первого в России музея современного искусства - Музея живописной культуры (МЖК). В его организации участвовали Василий Кандинский, Казимир Малевич, Давид Штеренберг, Владимир Татлин, Александр Древин. Впервые зрители смогут увидеть уникальную реконструкцию экспозиции Музея живописной культуры, восстановленную по архивным документам. В проекте участвуют 18 российских и пять зарубежных собраний. В экспозиции будут представлены около 250 живописных, графических и скульптурных работ, а также аналитические материалы МЖК, целый пласт редких архивных документов, книг и фотографий.

Выставка "Неизвестные передвижники. Рисунок второй половины XIX века" откроется в главном здании в Лаврушинском переулке 29 ноября, сообщила пресс-служба галереи.