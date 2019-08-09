В Австралии выбрали самого милого коалу

Победительницей стала восьмимесячная Таллоу из заказника Paradise Country, расположенного в городе Голд-Кост (штат Квинсленд). В финале конкурса именно за ее фотографию проголосовали большинство австралийцев.

"Конечно, мы убеждены в том, что все наши коалы прелестны. Но теперь Таллоу — официально самая милая из мишек коала Австралии, а это большое достижение в мире этих животных", — сказал работник заказника Дин Джонс.