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РИА Новости

В Австралии выбрали самого милого коалу

16:37, 9 августа 2019
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© Фото : Tourism Australia's official Facebook pageСамая милая коала Аавстралии 2019
Самая милая коала Аавстралии 2019
© Фото : Tourism Australia's official Facebook page
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Австралии подвели итоги общенационального конкурса, в ходе которого более миллиона интернет-пользователей выбирали самого милого медведя коала. Об этом сообщается на государственном портале Tourism Australia.
Победительницей стала восьмимесячная Таллоу из заказника Paradise Country, расположенного в городе Голд-Кост (штат Квинсленд). В финале конкурса именно за ее фотографию проголосовали большинство австралийцев.
"Конечно, мы убеждены в том, что все наши коалы прелестны. Но теперь Таллоу — официально самая милая из мишек коала Австралии, а это большое достижение в мире этих животных", — сказал работник заказника Дин Джонс.
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