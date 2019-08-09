Посольство проверит информацию о не вышедшем на связь из Идлиба россиянине

ДАМАСК, 9 авг – РИА Новости. Посольство России в Сирии выясняет информацию о руководителе движения "Альтернатива" Олеге Мельникове, направившемся в провинцию Идлиб и не вышедшем на связь в условленное время, заявил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Сирии Заур Гусейнов.

Волонтерское движение "Альтернатива" заявило в четверг, что его руководитель Мельников вместе с "дружественной группой правозащитников" в среду направился в приграничные районы провинции Идлиб. Согласно заявлению движения, никто из группы на связь в 9.00 четверга не вышел, как и позже - в 12.00 и 15.00.

"Посольство в координации с сирийскими властями проверяет информацию, ранее распространенную российскими СМИ (о Мельникове - ред.)", - сказал Гусейнов.

Помощник Мельникова Максим Ваганов сообщил РИА Новости, что контактов с сирийскими властями пока не было. "Цель поездки – поиск семьи, также Олегу было интересно очень узнать состояние пленных, особенно военнопленных Сирийской арабской армии", - заявил Ваганов.

По его словам, представители движения находятся на Ближнем Востоке уже месяц.

Ранее движение сообщало, что намерено искать в Сирии пропавших без вести граждан России, а также "виновных в похищении" российского путешественника Константина Журавлева, находившегося в плену у сирийских боевиков с 2013 по 2016 годы.

Волонтерская правозащитная организация "Альтернатива" борется с современным рабством в различных его видах. По данным организации, с 2011 года ею освобождены более 1300 человек.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.