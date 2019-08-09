В Мьянме 15 человек погибли в результате оползня

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли в поселке Паунг в штате Мон на юго-востоке Мьянмы в результате оползня, вызванного проливными дождями, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на спасательные службы.
"Трудно назвать более точные данные по жертвам, поскольку поисково-спасательные операции еще ведутся", - приводит агентство слова заместителя спикера парламента штата Мон.
Согласно данным агентства, в результате оползня около 10 домов оказались под землей, 28 человек удалось спасти.
Из-за сильных муссонных дождей несколько поселков были затоплены, ряд школ были временно закрыты в поселке Паунг.
Согласно данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (OCHA), за последние два дня в Мьянме в результате наводнения почти 12 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. На данный момент, общее число людей, размещенных в эвакуационных пунктах, превысило 38 тысяч человек.