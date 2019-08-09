В Мьянме 15 человек погибли в результате оползня

Согласно данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (OCHA), за последние два дня в Мьянме в результате наводнения почти 12 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. На данный момент, общее число людей, размещенных в эвакуационных пунктах, превысило 38 тысяч человек.