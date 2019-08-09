В Совфеде поддержали идею запретить проносить в кинотеатры свою еду

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по науке, культуре и образованию Лилия Гумерова поддержала инициативу министерства культуры запретить зрителям проносить в кинотеатры свою еды и напитки.

Ранее стало известно, что министерство культуры РФ подготовило проект федерального закона, которым предлагается запретить проносить продукты питания, а также алкогольные и прохладительные напитки, за исключением купленных в кинотеатре. Отмечается, что руководство кинотеатра может быть наделено правом не допустить зрителя на фильм или удалить его из зала за нарушения.

"Я считаю, это разумный подход. Кинотеатр - это все-таки учреждение культуры, и оно не должно превращаться в место, куда приходят с ворохом разнообразной еды или запасом алкоголя, тем более крепкого", - сказала Гумерова РИА Новости.

По словам сенатора, она сама как зритель "не очень приветствует" и попкорн, который продают сами кинотеатры. "Правильно относиться к кинотеатру как к храму искусства, а не месту, где можно поесть и выпить", - убеждена она.

Гумерова считает, что кинозрителям не грозит "голодный обморок", если те полтора - два часа, что идёт фильм, они не смогут есть еду, принесенную из дому, а продающаяся в кинотеатрах покажется им слишком дорогой.