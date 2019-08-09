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РИА Новости

В Совфеде поддержали идею запретить проносить в кинотеатры свою еду

16:32, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Заседание Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по науке, культуре и образованию Лилия Гумерова поддержала инициативу министерства культуры запретить зрителям проносить в кинотеатры свою еды и напитки.
Ранее стало известно, что министерство культуры РФ подготовило проект федерального закона, которым предлагается запретить проносить продукты питания, а также алкогольные и прохладительные напитки, за исключением купленных в кинотеатре. Отмечается, что руководство кинотеатра может быть наделено правом не допустить зрителя на фильм или удалить его из зала за нарушения.
"Я считаю, это разумный подход. Кинотеатр - это все-таки учреждение культуры, и оно не должно превращаться в место, куда приходят с ворохом разнообразной еды или запасом алкоголя, тем более крепкого", - сказала Гумерова РИА Новости.
По словам сенатора, она сама как зритель "не очень приветствует" и попкорн, который продают сами кинотеатры. "Правильно относиться к кинотеатру как к храму искусства, а не месту, где можно поесть и выпить", - убеждена она.
Зрители в кинотеатре
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Гумерова считает, что кинозрителям не грозит "голодный обморок", если те полтора - два часа, что идёт фильм, они не смогут есть еду, принесенную из дому, а продающаяся в кинотеатрах покажется им слишком дорогой.
"Но следить за ценообразованием в кинотеатрах, конечно же, необходимо, чтобы бутылку воды не продавали по заоблачной цене", - полагает сенатор.
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Совет Федерации РФМинистерство культуры РФРоссияОбщество
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