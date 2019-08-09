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РИА Новости

Американский дипломат похвалил Зеленского за смелость позвонить Путину

16:32, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор похвалил президента Владимира Зеленского за смелость после того, как он позвонил лидерам России и Франции.
"Украинское правительство настойчиво ищет пути для того, чтобы завершить эту войну, и я считаю, что со стороны украинского руководства это был очень смелый шаг — позвонить Путину и другим руководителям стран "нормандской четверки", чтобы требовать еще одной встречи для обсуждения того, как остановить эти действия, во время которых гибнут украинские военные", — цитирует Тейлора агентство УНИАН.
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По мнению дипломата, "украинская власть этим шагом продемонстрировала, что стремится закончить эту войну, но на своих условиях".
На этой неделе Зеленский заявил, что позвонил Владимиру Путину после того, как в Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих, и попросил его "повлиять на ту сторону", имея в виду самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Как сообщили в Кремле, главы государств обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины, при этом Путин подчеркнул, что для деэскалации нужно прежде всего исключить обстрелы с украинской стороны, "приводящие к жертвам среди мирного населения".
В тот же день Зеленский позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону и призвал срочно созвать встречу лидеров стран "нормандской четверки".
Четверо украинских силовиков погибли 6 августа в районе Павлополя в Донецкой области. Киев возлагает ответственность за их гибель на ополченцев ДНР, которых обвиняет в нарушении перемирия. В ДНР заявили, что силовики погибли при разгрузке противопехотных мин.
С 21 июля в Донбассе действует очередное перемирие, но перестрелки между сторонами конфликта все равно продолжаются.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Американцы добились своего - на Украине к власти пришёл детский сад.
9 августа, 16:38
АААнтон Антонов
550001
Конечно Путина даже америкосы боятся)))
9 августа, 16:56
Максим Ш
910001
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