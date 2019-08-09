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РИА Новости

Мосгортранс подал иски к участникам акции протеста 27 июля

16:26, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковДорожный знак "Остановка автобуса"
Дорожный знак Остановка автобуса
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. ГУП "Мосгортранс" подал иски к участникам несанкционированной акции 27 июля из-за перекрытия проезжей части, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы предприятия.
"Мы подтверждаем, что подали первые исковые требования из-за несанкционированного перекрытия проезжей части в центре города 27 июля. Общая сумма ущерба от задержек движения сейчас подсчитывается", - сказал собеседник агентства.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
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Московская городская думаМоскваМосгортрансПроисшествия
Популярные комментарии
Правильно, так и надо
9 августа, 17:00
nnik2500
64300056
Самое главное, чтобы эти иски были выиграны в суде...
9 августа, 17:09
Константин Чистов
32300124
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