Мосгортранс подал иски к участникам акции протеста 27 июля

"Мы подтверждаем, что подали первые исковые требования из-за несанкционированного перекрытия проезжей части в центре города 27 июля. Общая сумма ущерба от задержек движения сейчас подсчитывается", - сказал собеседник агентства.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.