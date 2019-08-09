В ЛНР проведут первую перепись населения

ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Первая перепись населения в самопровозглашенной Луганской народной республике пройдет в октябре, сообщила в пятницу на брифинге председатель государственного комитета статистики ЛНР Ирина Шаблиенко.
Ранее Совет министров ЛНР принял постановление "Об организации переписи населения ЛНР 2019 года".
"С 1 по 14 октября 2019 года в Луганской народной республике пройдет первая в истории нашего молодого государства перепись населения", - сообщила Шаблиенко.
По ее словам, проводить перепись поручено государственному комитету статистики ЛНР. Шаблиенко добавила, что данные переписи послужат основой для формирования бюджета республики, обоснованием стратегии социально-экономического развития, анализа демографических тенденций, разработки и реализации государственных программ ЛНР.
"Непосредственно опрос населения будут проводить переписчики", - уточнила председатель Госкомитета статистики.
Она отметила, что переписчиками могут стать жители ЛНР от 18 лет, любой профессии, имеющие законченное среднее образование, которые пройдут обучение и тестирование на знание методологических основ проведения переписи населения.
3 августа, 08:00РИА НовостиМир начинается со Станицы Луганской