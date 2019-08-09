Лукашенко поручил спецслужбам прослушивать граждан "цивилизованно"

МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил спецслужбам республики вести прослушку "цивилизованно", не нарушать свободу общения граждан и не допускать утечки полученной информации.

Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, Лукашенко в пятницу посетил один из объектов правительственной связи КГБ республики. Президенту, в частности, доложили о реализации госпрограмм в области правительственной связи, перспективах ее развития, а также продемонстрировали образцы техники специальной связи, разработанные отечественными предприятиями.

"Нам надо серьезно посмотреть по отдельным направлениям контроля - слухового, видео и так далее. Тут нам надо совершенство, чтобы не было разбоя: захотел какой-то начальник кого-то прослушать - прослушал, потом продал информацию или кому-то рассказал. Этого быть не должно. Я эту задачу поставил, и вы должны ее решать. Все должно быть цивилизованно и достойно. Главное - это человек. Вы должны обеспечить его полную безопасность, свободу общения. Никто не имеет права влазить в его вопросы", - заявил Лукашенко.

Подводя итоги посещения, глава государства ориентировал руководителей в этой сфере к дальнейшему технологическому развитию, пообещал поддержку на госуровне. "Это будущее. Конечно, мы развитие всячески поддерживаем. На это денег жалеть не надо, я твердо убежден. Но после того, как альтернативные подразделения мне доложат, что вы действительно эффективны, исчерпали всякие резервы и вам нужна помощь", - сказал президент.

Как проинформировали Лукашенко в ходе посещения объекта связи, в результате реализации госпрограмм осуществлен переход от старого аналогового к цифровому оборудованию, обеспечено его импортозамещение путем разработки и ввода в эксплуатацию отечественных образцов техники и аппаратуры шифрования. Задачи по модернизации правительственной связи выполняются в соответствии с главными критериями: защищенность, качество и надежность. Главе государства также было доложено о разработке систем подвижной правительственной радиосвязи, продемонстрирована линейка средств связи и аппаратуры шифрования, в том числе защищенной мобильной телефонной связи.

"В системе полевой правительственной связи применены современные разработки и подходы. Вместо устаревших узлов связи (четыре машины с экипажем 11 человек) белорусские специалисты разработали и приняли в эксплуатацию современный подвижный узел связи из двух машин с экипажем семь человек. Отечественными предприятиями на базе микроавтобуса (экипаж три человека) разработан узел связи следующего поколения, который планируется принять на вооружение в 2020 году", - рассказали в пресс-службе.