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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Бутман сыграет с оркестром Минобороны на открытии "Спасской башни — 2019"

16:10, 9 августа 2019
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© Фото : Официальный сайт Игоря БутманаДжазовый саксофонист Игорь Бутман
Джазовый саксофонист Игорь Бутман
© Фото : Официальный сайт Игоря Бутмана
Джазовый саксофонист Игорь Бутман. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Саксофонист Игорь Бутман выступит на открытии фестиваля "Спасская башня-2019" вместе с Центральным военным оркестром Министерства обороны РФ, сообщили РИА Новости в пятницу в оргкомитете фестиваля.
"Народный артист России Игорь Бутман станет специальным гостем вечернего представления XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Известный джазмен выступит на открытии фестиваля 23 августа совместно с Центральным военным оркестром Министерства обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Игоря Бутмана организаторы называют "главным послом российского джазового искусства на мировой сцене". В 1999 году он основал свои Оркестр (сейчас — Московский джазовый оркестр) и Квартет. В дискографии Игоря Бутмана 17 альбомов, включая диск Magic Land, записанный вместе с Чиком Кориа, Джеком Деджоннеттом, Джоном Патитуччи, Стефоном Харрисом и Рэнди Бреккером. В 2016 году Бутмана избрали президентом авторского совета Российского авторского общества. С 2017 года является директором Государственного училища духового искусства.
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1 ноября 2018 года в Вашингтоне Игорю Бутману была вручена премия Института устойчивого диалога за "монументальный вклад в преодоление противоречий благодаря искусству" и организацию музыкальных обменов ради сближения народов разных стран. Он стал первым российским деятелем культуры, удостоенным этой премии.
В этом году фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади с 23 августа по 1 сентября. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
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Фестиваль "Спасская башня"Игорь БутманМинистерство обороны РФМосква
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