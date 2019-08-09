Бутман сыграет с оркестром Минобороны на открытии "Спасской башни — 2019"

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Саксофонист Игорь Бутман выступит на открытии фестиваля "Спасская башня-2019" вместе с Центральным военным оркестром Министерства обороны РФ, сообщили РИА Новости в пятницу в оргкомитете фестиваля.

"Народный артист России Игорь Бутман станет специальным гостем вечернего представления XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Известный джазмен выступит на открытии фестиваля 23 августа совместно с Центральным военным оркестром Министерства обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Игоря Бутмана организаторы называют "главным послом российского джазового искусства на мировой сцене". В 1999 году он основал свои Оркестр (сейчас — Московский джазовый оркестр) и Квартет. В дискографии Игоря Бутмана 17 альбомов, включая диск Magic Land, записанный вместе с Чиком Кориа, Джеком Деджоннеттом, Джоном Патитуччи, Стефоном Харрисом и Рэнди Бреккером. В 2016 году Бутмана избрали президентом авторского совета Российского авторского общества. С 2017 года является директором Государственного училища духового искусства.

1 ноября 2018 года в Вашингтоне Игорю Бутману была вручена премия Института устойчивого диалога за "монументальный вклад в преодоление противоречий благодаря искусству" и организацию музыкальных обменов ради сближения народов разных стран. Он стал первым российским деятелем культуры, удостоенным этой премии.