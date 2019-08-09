Опубликовано видео задержания мэра Туапсе

На кадрах видно, как Зверев в наручниках выходит из помещения в сопровождении правоохранителя.

Ранее СК сообщил, что против него возбуждено уголовное дело по статьям 286 (превышение должностных полномочий) и 292 (служебный подлог) УК РФ, следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.