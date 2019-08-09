Опубликовано видео задержания мэра Туапсе

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания мэра города Туапсе Владимира Зверева, подозреваемого в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.
На кадрах видно, как Зверев в наручниках выходит из помещения в сопровождении правоохранителя.
Ранее СК сообщил, что против него возбуждено уголовное дело по статьям 286 (превышение должностных полномочий) и 292 (служебный подлог) УК РФ, следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Зверев был избран главой Туапсе 16 февраля 2018 года советом депутатов Туапсинского городского поселения.