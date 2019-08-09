В Ставрополе мужчина напал с ножом на бывшего коллегу

ПЯТИГОРСК, 9 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении жителя Ставрополя, который напал на коллегу и четыре раза ударил его ножом, сообщает следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю.

"По данным следствия, подозреваемый решил убить своего коллегу, с которым он ранее работал в одной из управляющих компаний города. Мотивом послужило плохое отношение сослуживца к подозреваемому. Он ворвался в кабинет потерпевшего и нанес ему четыре удара ножом в живот. С полученными ранениями 39-летний мужчина доставлен в больницу, где ему оказана своевременная медицинская помощь, благодаря чему он остался жив", - говорится в сообщении.

Как отмечается, уголовное дело возбуждено в отношении 63-летнего жителя Ставрополя по статье УК РФ "покушение на убийство".