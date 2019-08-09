Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T15:59Z
https://ria.ru/20190809/1557351850.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_0:184:3077:1915_1036x0_80_0_0_5e1ff526a311730c8ae6cda8f3e3e4b1.jpg
РИА Новости

В Ставрополе мужчина напал с ножом на бывшего коллегу

15:59, 9 августа 2019
4624
© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 9 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении жителя Ставрополя, который напал на коллегу и четыре раза ударил его ножом, сообщает следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю.
"По данным следствия, подозреваемый решил убить своего коллегу, с которым он ранее работал в одной из управляющих компаний города. Мотивом послужило плохое отношение сослуживца к подозреваемому. Он ворвался в кабинет потерпевшего и нанес ему четыре удара ножом в живот. С полученными ранениями 39-летний мужчина доставлен в больницу, где ему оказана своевременная медицинская помощь, благодаря чему он остался жив", - говорится в сообщении.
Газовый баллончик
Вчера, 12:01РИА Новости
В Калининграде кондуктор брызнула из баллончика в лицо безбилетнице
Как отмечается, уголовное дело возбуждено в отношении 63-летнего жителя Ставрополя по статье УК РФ "покушение на убийство".
"Сейчас по ходатайству следователя подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На месте происшествия обнаружена и изъята видеозапись с камеры наблюдения, которая осмотрена и приобщена к материалам дела. Расследование продолжается", - отмечает СК.
2112610
Обсудить 0
СтавропольПроисшествия
Рекомендуем
Задержание циничных лжеюристов. Видео Росгвардии
Росгвардия опубликовала видео задержания в Москве "циничных лжеюристов"
РИА
Новости
Метро Солнцево
В Москве задержали второго подозреваемого в нападении у метро "Солнцево"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Махачкале около 30 человек вышли на площадь после слов Кадырова о Шамиле
Наручники
В Казани арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве 9-месячной девочки
Лента
новостей
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Росатоме сообщили о гибели пяти сотрудников при взрыве под Архангельском
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
ВСУ размещают вооружение у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ДНР
Глобальное потепление
Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме
Певица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев
Юрист Наргиз рассказал подробности ее конфликта с Фадеевым
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
Суд арестовал водителя автобуса на два месяца после ДТП под Новороссийском
Михаил Сергеевич Горбачев
"Очень плохо": Венедиктов посетовал на состояние здоровья Михаила Горбачева
Люди с украинским флагом
В Крыму прокомментировали появление украинского флага в Судаке
Взрывы на военном полигоне под Ачинском
Вблизи арсенала под Ачинском прогремел новый взрыв
Певица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев
Промоутер рассказал о причинах разрыва Наргиз и Фадеева
Пассажирский самолет Ил-96, переданный в Специальный летный отряд Россия Управления делами президента РФ
Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году
Раковые клетки
Онколог назвал семь симптомов рака
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30В Москве экстренно госпитализировали актера Александра Шувалова
09:25В Якутии за сутки ликвидировали более 30 природных пожаров
09:23На Сахалине на рыбоконсервном заводе вспыхнул пожар
09:20В Курганской области число пострадавших в ДТП возросло до десяти
09:19Суд в Киргизии наложил арест на имущество телеканала Алмазбека Атамбаева
09:18В Китае из-за тайфуна "Лекима" погибли 13 человек, 16 пропали без вести
09:18Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
09:17Названа возможная причина ДТП с автобусом в Курганской области
09:14Под Ачинском после взрывов на арсенале эвакуировали жителей села Каменка
09:11Израильские военные застрелили четырех палестинцев на границе Газы
09:10При опрокидывании автобуса в Курганской области пострадали семь человек
09:08Вода ушла еще из пяти населенных пунктов на Дальнем Востоке
09:08В ЛНР около 24 тысяч квартир и домов остались без света из-за грозы
09:08В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
09:04Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
08:54Названы самые распространенные фамилии в России
08:50В Курганской области опрокинулся автобус
08:42В Греции объявили высший уровень пожарной опасности
08:41Под Ачинском продолжается пожар на военном полигоне
08:31К ликвидации последствий пожара под Ачинском привлекли тяжелую технику
Лента новостейМолния