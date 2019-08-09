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РИА Новости

В Архангельске вырос спрос на йод

15:57, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке. Архивное фото
МУРМАНСК/МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В правительство Архангельской области не поступало обращений о нехватке йодосодержащих препаратов, фармацевты говорят, что спрос покупателей ненадолго вырос в четверг, но ни ажиотажа, ни дефицита не наблюдается.
Накануне на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием, погибли два человека. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме. Тем не менее в СМИ появились сообщения, что местные жители начали скупать в аптеках препараты с содержанием йода, а в социальных сетях - записи о сложностях с их приобретением.
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Власти заверили, что радиационный фон после взрыва в Северодвинске в норме
"Обращений жителей региона в областной минздрав не поступало", - сказали РИА Новости в пресс-службе архангельского правительства.
В справочной сети аптек "Фармация" агентству заявили, что в нескольких аптеках Архангельска осталось по одной упаковке йодомарина, в других препарата нет. "Остались только йодосодержащие витамины, препараты йода вчера все раскупили, и на складе нет, мы хотели заказать", - сказали РИА Новости в одной из аптек города.
В свою очередь гендиректор сети "Ригла" Александр Филиппов подтвердил, что спрос покупателей на йодосодержащие препараты в аптеках Архангельска ненадолго вырос в четверг, но заверил, что в продаже они есть.
"В архангельских аптеках "Ригла" в достаточном количестве имеются йодосодержащие препараты, ажиотажа нет. Вчера наблюдался кратковременный повышенный спрос на эту группу товаров, сегодня продажи не превышают обычные", - сказал Филиппов РИА Новости. По его словам, исходя из спроса сеть не видит необходимости дополнительно закупать эти препараты.
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ЧП и взрывы на полигонах в России в 2016-2019 годах
0401213
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РиглаАрхангельская областьРоссияОбщество
Популярные комментарии
ну да, это правильно, когда правительство говорит, что всё в порядке, стоит бежать в аптеку...
9 августа, 15:59
SVSlava Void
1110002
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