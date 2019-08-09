В Архангельске вырос спрос на йод

МУРМАНСК/МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В правительство Архангельской области не поступало обращений о нехватке йодосодержащих препаратов, фармацевты говорят, что спрос покупателей ненадолго вырос в четверг, но ни ажиотажа, ни дефицита не наблюдается.

Накануне на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием, погибли два человека. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме. Тем не менее в СМИ появились сообщения, что местные жители начали скупать в аптеках препараты с содержанием йода, а в социальных сетях - записи о сложностях с их приобретением.

"Обращений жителей региона в областной минздрав не поступало", - сказали РИА Новости в пресс-службе архангельского правительства.

В справочной сети аптек "Фармация" агентству заявили, что в нескольких аптеках Архангельска осталось по одной упаковке йодомарина, в других препарата нет. "Остались только йодосодержащие витамины, препараты йода вчера все раскупили, и на складе нет, мы хотели заказать", - сказали РИА Новости в одной из аптек города.

В свою очередь гендиректор сети "Ригла" Александр Филиппов подтвердил, что спрос покупателей на йодосодержащие препараты в аптеках Архангельска ненадолго вырос в четверг, но заверил, что в продаже они есть.