ЦИК отклонил две жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. ЦИК не удовлетворил жалобы на отказ Московской городской избирательной комиссии в регистрации двух кандидатов в депутаты Мосгордумы — Анастасии Брюхановой и Ильи Яшина.
Так, рабочая группа ЦИК ранее пришла к выводу, что Брюхановой нужно зачесть 138 подписей из числа ранее признанных недействительными. Однако для регистрации ей не хватило еще 227 достоверных подписей.
Помимо этого, неправильно была заполнена справка о недвижимости за рубежом, а также об обязательствах имущественного характера за пределами страны, что также является основанием для отказа в регистрации.
Что касается Яшина, то ему вернули две подписи из ранее признанных недействительными, но для регистрации не хватило еще 76 достоверных подписей. Кроме того, избирательные комиссии выявили в действиях Яшина, который занимает пост главы совета депутатов московского муниципального округа Красносельский, использование преимуществ служебного положения для проведения агитации — и это тоже стало основанием для отказа в регистрации.
На заседании глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в ходе рассмотрения жалоб незарегистрированных кандидатов комиссия работала "на износ" и вытягивала в их пользу "все что возможно".
Она подчеркнула, что Центризбирком при трактовке любых сомнительных аспектов был на стороне кандидатов.
"Нас уже заклеймили во всех тяжких грехах. Я не буду ни оправдываться, нет для этого основания, ни разубеждать, это бесполезно", — отметила Памфилова.
Выборы в Мосгордуму
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов — 107).
При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.