ЦИК отклонил две жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. ЦИК не удовлетворил жалобы на отказ Московской городской избирательной комиссии в регистрации двух кандидатов в депутаты Мосгордумы — Анастасии Брюхановой и Ильи Яшина.

Так, рабочая группа ЦИК ранее пришла к выводу, что Брюхановой нужно зачесть 138 подписей из числа ранее признанных недействительными. Однако для регистрации ей не хватило еще 227 достоверных подписей.

Помимо этого, неправильно была заполнена справка о недвижимости за рубежом, а также об обязательствах имущественного характера за пределами страны, что также является основанием для отказа в регистрации.

Что касается Яшина, то ему вернули две подписи из ранее признанных недействительными, но для регистрации не хватило еще 76 достоверных подписей. Кроме того, избирательные комиссии выявили в действиях Яшина, который занимает пост главы совета депутатов московского муниципального округа Красносельский, использование преимуществ служебного положения для проведения агитации — и это тоже стало основанием для отказа в регистрации.

На заседании глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в ходе рассмотрения жалоб незарегистрированных кандидатов комиссия работала "на износ" и вытягивала в их пользу "все что возможно".

Она подчеркнула, что Центризбирком при трактовке любых сомнительных аспектов был на стороне кандидатов.

"Нас уже заклеймили во всех тяжких грехах. Я не буду ни оправдываться, нет для этого основания, ни разубеждать, это бесполезно", — отметила Памфилова.

Выборы в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов — 107).