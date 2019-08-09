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РИА Новости

В Сети высмеяли появление украинского флага в Крыму

15:55, 9 августа 2019
59815
© Depositphotos / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины
© Depositphotos / Andrey Nekrasov
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пользователи Сети с юмором отнеслись к сообщениям о поднятии в Крыму украинского флага.
Ранее советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев опубликовал в фейсбуке снимки украинского флага. По его словам, символ страны подняли в Судаке "местные патриоты Украины".
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"Подняли, сфоткали и тут же спрятали. Как кто-то смог бы успеть на такое среагировать?" — написал @5z5zzz.
"Как подняли, так и спустят", — отметил Владимир Шилков в фейсбуке.
"Я вам <....> больше скажу: в Севастополе рядом с администрацией стоит памятник Шевченко, туда приносят цветы, и никто ничего не рушит. Учитесь", — отметила @VanillaVanill.
"Да пусть поднимают, просто бесятся от бессилия", — предположила Наталья Сарач во "ВКонтакте".
"Подняли <…> на смех, наверное", — пошутил Николай Марков.

"Снимем, кто-то явно (перебрал. — Прим. ред.) горилки с салом — отрезвим", — поддержал Alex Mineos.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором более 96 процентов избирателей высказались за вхождение в состав России. Руководство страны неоднократно заявляло, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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1676405113039
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Популярные комментарии
да хоть и на балконе повесьте, отношение будет как к больным. Государство и нация создаются веками, должны быть основания (исторические и т.д.), а вы (укр.ы) - пустое место и звать никак.
9 августа, 16:17
РКРос К
223311217
Да Украине пора вешать на своей территории звездно-полосатый
9 августа, 16:22
fomion
1344900011
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