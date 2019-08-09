В Сети высмеяли появление украинского флага в Крыму

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пользователи Сети с юмором отнеслись к сообщениям о поднятии в Крыму украинского флага.

Ранее советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев опубликовал в фейсбуке снимки украинского флага. По его словам, символ страны подняли в Судаке "местные патриоты Украины".

"Подняли, сфоткали и тут же спрятали. Как кто-то смог бы успеть на такое среагировать?" — написал @5z5zzz.

"Как подняли, так и спустят", — отметил Владимир Шилков в фейсбуке.

"Я вам <....> больше скажу: в Севастополе рядом с администрацией стоит памятник Шевченко, туда приносят цветы, и никто ничего не рушит. Учитесь", — отметила @VanillaVanill.

"Да пусть поднимают, просто бесятся от бессилия", — предположила Наталья Сарач во "ВКонтакте".

"Подняли <…> на смех, наверное", — пошутил Николай Марков.

"Снимем, кто-то явно (перебрал. — Прим. ред.) горилки с салом — отрезвим", — поддержал Alex Mineos.