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РИА Новости

На Alfa Future People установят павильон к 800-летию Нижнего Новгорода

15:54, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПосетители на музыкальном фестивале "Alfa Future People" в Нижегородской области
Посетители на музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Посетители на музыкальном фестивале "Alfa Future People" в Нижегородской области. Архивное фото
КАЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. Павильон, посвященный предстоящему 800-летию Нижнего Новгорода, будет развернут фестивале современной музыки и технологий Alfa Future People, который пройдет 16-18 августа, сообщают организаторы со ссылкой на заместителя губернатора Нижегородской области Александра Югова.
"Заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов рассказал, что в этом году на фестивале будет организован павильон, посвященный грядущему 800-летию Нижнего Новгорода с аудиовизуальной инсталляцией "Симфония гудков", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что посетителей павильона ждет световое и лазерное шоу, а также музыкальное произведение, раскрывающее город как огромный индустриальный оркестр.
Нижний Новгород готовится отметить 800-летие в 2021 году. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в середине июня дал старт обратному отсчету до начала 800-летия Нижнего Новгорода, запустив часы на стеле, которые показывают количество суток до праздника. В рамках подготовки к юбилею пройдет значительное количество разнообразных событий, в соответствии с указом президента РФ был разработан и уже реализуется план мероприятий. В частности, к юбилею города пройдет ремонт более 70 значимых объектов культурного наследия, благоустройство парка "Приокский", строительство образовательного центра в Верхних Печерах, дорожных развязок. В проекте "Команда 800" на портале правительства аккумулировано более 220 идей и проектов к юбилейной дате.
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Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People в шестой раз пройдет под Нижним Новгородом 16-18 августа.
За пять лет своего существования Alfa Future People стал одним из главных событий в стране в области современной музыки. Ежегодно на нескольких фестивальных сценах выступают более 100 артистов, помимо музыкальных площадок работают зоны отдыха, спорта и технологий. В разные годы на AFP выступали такие звезды, как Avicii, Skrillex, Steve Aoki, Tiesto, Alesso, KSHMR, Yellow Claw, Ben Klock, Underworld, Moodymann, Afrojack, Jungle, Miss Kittin, Armin Van Buuren.
РИА Новости медиагруппы "Россия Сегодня" является официальным информационным агентством фестиваля.
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Alfa Future PeopleНижегородская областьРоссияОбщество
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