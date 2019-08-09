На Alfa Future People установят павильон к 800-летию Нижнего Новгорода

КАЗАНЬ, 9 авг - РИА Новости. Павильон, посвященный предстоящему 800-летию Нижнего Новгорода, будет развернут фестивале современной музыки и технологий Alfa Future People, который пройдет 16-18 августа, сообщают организаторы со ссылкой на заместителя губернатора Нижегородской области Александра Югова.

"Заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов рассказал, что в этом году на фестивале будет организован павильон, посвященный грядущему 800-летию Нижнего Новгорода с аудиовизуальной инсталляцией "Симфония гудков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посетителей павильона ждет световое и лазерное шоу, а также музыкальное произведение, раскрывающее город как огромный индустриальный оркестр.

Нижний Новгород готовится отметить 800-летие в 2021 году. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в середине июня дал старт обратному отсчету до начала 800-летия Нижнего Новгорода, запустив часы на стеле, которые показывают количество суток до праздника. В рамках подготовки к юбилею пройдет значительное количество разнообразных событий, в соответствии с указом президента РФ был разработан и уже реализуется план мероприятий. В частности, к юбилею города пройдет ремонт более 70 значимых объектов культурного наследия, благоустройство парка "Приокский", строительство образовательного центра в Верхних Печерах, дорожных развязок. В проекте "Команда 800" на портале правительства аккумулировано более 220 идей и проектов к юбилейной дате.

Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People в шестой раз пройдет под Нижним Новгородом 16-18 августа.

За пять лет своего существования Alfa Future People стал одним из главных событий в стране в области современной музыки. Ежегодно на нескольких фестивальных сценах выступают более 100 артистов, помимо музыкальных площадок работают зоны отдыха, спорта и технологий. В разные годы на AFP выступали такие звезды, как Avicii, Skrillex, Steve Aoki, Tiesto, Alesso, KSHMR, Yellow Claw, Ben Klock, Underworld, Moodymann, Afrojack, Jungle, Miss Kittin, Armin Van Buuren.