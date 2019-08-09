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РИА Новости

Чистая прибыль Новикомбанка за 6 мес выросла в 3,9 раза, до 5,5 млрд рублей

15:53, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПроцесс производства российских банкнот
Процесс производства российских банкнот
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Чистая прибыль Новикомбанка (опорный банк Госкорпорации Ростех) по РСБУ за 6 месяцев 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,9 раза, до 5,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении банка.
За полугодие активы Новикомбанка выросли до 417,8 миллиарда рублей, кредитный портфель составил 312,7 миллиарда рублей. Новикомбанк специализируется на кредитовании предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности, авиастроения, высокоточного приборостроения и пр. Объем средств, предоставленных банком ведущим предприятиям страны за 6 месяцев, составил около 180 миллиарда рублей.
По итогам первого полугодия процентные доходы банка выросли на 57% - до 15,6 миллиарда рублей. Чистые процентные доходы составили 8,9 миллиарда рублей, увеличившись на 77% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Успешная прибыльная деятельность обеспечила рост источников собственных средств Новикомбанка, которые с начала года увеличились до 34,8 миллиарда рублей. Рентабельность собственного капитала составила 33%, что является одним из лучших показателей для банковской отрасли.

"Отличный финансовый результат, с которым Новикомбанк закончил первое полугодие 2019 года, является новым значимым шагом в реализации долгосрочной стратегии развития банка. Эффективность кредитных процедур, широкий набор собственных финансовых инструментов, использование всех возможных элементов господдержки для реализации проектов наших заемщиков, в том числе и по диверсификации, позволяет банку при участии акционера динамично наращивать кредитование и укреплять рыночные позиции", - отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева, слова которой приводятся в сообщении.

В 2019 году Новикомбанк активно работал с предприятиями автомобиле- и приборостроения, станкостроительной отрасли, поддерживал проекты в рамках федеральных программ, ориентированных на развитие информационных технологий.
Логотип Новикомбанка
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"Наши стратегические партнеры из числа крупных предприятий наращивают выпуск продукции, увеличивают инвестиционную активность и, соответственно, обращаются в Новикомбанк за финансовыми ресурсами. Эти факторы обуславливают устойчивый спрос на предоставляемое Новикомбанком финансирование, на комиссионные продукты, а, в конечном итоге, оказываются определяющими для финансового результата нашей общей работы", - пояснила Георгиева.
АО АКБ "Новикомбанк" входит в 25 крупнейших банков России.
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НовикомбанкРоссияНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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