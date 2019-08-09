Депутат парламента Киргизии Карамушкина раскрыла детали допроса в МВД

БИШКЕК, 9 авг - РИА Новости. Депутат парламента и сподвижник экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Ирина Карамушкина сообщила, что ее допрос в МВД проходил вежливо и касался событий 7-8 августа.

Ранее сообщалось, что Карамушкину принудительно увезли на допрос в МВД.

"Хочу сказать сразу, что (есть) подписка о неразглашении, поэтому какие-то конкретные вещи я сказать не могу. В основном, (допрос) по событиям 7-8 августа 2019 года, то есть как они развивались, что за люди, откуда люди. Я все, как было, что мы все видели, наблюдали, рассказала. Поэтому, конечно, это все шло очень долго, так как были наводящие вопросы, уточняющие вопросы... Самое главное, что я хочу отметить, что в принципе допросы велись очень вежливо, корректно. Все по 7-8 августу велись допросы", - сказала она журналистам.

По словам депутата, она проходит по делу как свидетель. Карамушкина добавила, что в ее адрес были "странные вопросы" относительно ее публикаций в соцсетях.

Она отметила, что сторонники Атамбаева продолжат требовать законности в стране, чтобы не допустить повторения событий 7-8 августа. "Меня не били. Были такие уловки. Но какие уловки, когда ты прожил это, был в этом, болел за это, чтобы была справедливость в нашей стране", - отметила Карамушкина.

Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался силовикам вечером в четверг. На следующий день после его задержания, в пятницу, последовали аресты и вызовы на допросы его ближайших сторонников, среди которых бывший глава аппарата президента Фарид Ниязов, депутаты Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники экс-президента открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. В четверг столкновения сторонников и силовиков возобновились. Число пострадавших возросло до 98. Один боец спецназа погиб.