Оборот сделок на платформе "ВТБ Мои Инвестиции" в июле вырос на 23%

"За июль 2019 года "ВТБ Мои Инвестиции" установило 84,5 тысячи новых пользователей. Это в четыре раза больше показателя предыдущего месяца. В июне приложением начало пользоваться 20,4 тысячи клиентов. Оборот сделок, совершенных за июль в "ВТБ Мои Инвестиции", превысил 138 миллиарда рублей (+23% к показателю июня). Число клиентов, совершавших сделки в июле, выросло на 35%, превысив 30 тысяч человек", - говорится в сообщении.