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РИА Новости

Оборот сделок на платформе "ВТБ Мои Инвестиции" в июле вырос на 23%

15:47, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска группы ВТБ на крыше здания
Вывеска группы ВТБ на крыше здания
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Оборот сделок, совершенных за июль 2019 года в мобильной платформе "ВТБ Мои Инвестиции", превысил 138 миллиардов рублей, что на 23% больше показателей предыдущего месяца, сообщает пресс-служба ВТБ.

"За июль 2019 года "ВТБ Мои Инвестиции" установило 84,5 тысячи новых пользователей. Это в четыре раза больше показателя предыдущего месяца. В июне приложением начало пользоваться 20,4 тысячи клиентов. Оборот сделок, совершенных за июль в "ВТБ Мои Инвестиции", превысил 138 миллиарда рублей (+23% к показателю июня). Число клиентов, совершавших сделки в июле, выросло на 35%, превысив 30 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Общий оборот с момента запуска приложения составил 1 триллион 267 миллиардов рублей. С его помощью можно покупать и продавать ценные бумаги, валюту, фонды и более 3500 инструментов, видеть финансовый результат каждой операции и всего портфеля, отслеживать изменения биржевых котировок, знакомится с аналитикой от ВТБ Капитал. В приложение интегрирован сервис робоэдвайзор, первый официально аккредитованный автосоветник в России.
"Все взаимоотношения с клиентами, в частности, оформление услуг, открытие счетов, сопровождение сделок и даже консультирование переходят в диджитал. Мы создали для пользователей максимально удобное мобильное приложение, позволяющее управлять собственными инвестициями. Значительный рост числа клиентов показывает, что сегодня это лучшее решение на рынке. В рамках стратегии банка мы нацелены на клиентоориентированный подход и активное использование цифровых технологий", - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.
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