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РИА Новости

В ОП предложили создать "кодекс поведения" на митингах

15:46, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Нужно создать единый кодекс поведения для всех участников митингов и одеть работающих на них журналистов в жилеты единого образца, считает глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
"Нужно сделать некий простой кодекс о митингах (на 2-3 страницы), где будет четко все прописано: что можно, а что нельзя, и права, и обязанности", - написал Малькевич в своем Telegram-канале.
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Кроме того, по его мнению, аккредитованные корреспонденты, должны иметь "фирменные жилеты одного единого образца".
"Такое нововведение необходимо принять для того, чтобы органы правопорядка видели, что это не некий абстрактный "бунтарь", а журналист, который пришел своими глазами увидеть происходящее и потом об этом рассказать аудитории через СМИ", - добавил он.
Ранее московская полиция предупредила участников несанкционированных митингов, что будет "немедленно пресекать" малейшие провокации. Это заявление полицейские сделали в ответ на "призывы отдельных лиц в интернете к участию в несанкционированных акциях на центральных улицах", несмотря на то, что в субботу на проспекте Сахарова пройдет согласованный оппозиционный митинг. Отдельно в ГУМВД попросили соблюдать в ходе акций правила дорожного движения и не выходить на проезжую часть, что отмечалось в ходе предыдущих несанкционированных акций.
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