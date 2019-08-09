В ОП предложили создать "кодекс поведения" на митингах

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Нужно создать единый кодекс поведения для всех участников митингов и одеть работающих на них журналистов в жилеты единого образца, считает глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

"Нужно сделать некий простой кодекс о митингах (на 2-3 страницы), где будет четко все прописано: что можно, а что нельзя, и права, и обязанности", - написал Малькевич в своем Telegram-канале.

Кроме того, по его мнению, аккредитованные корреспонденты, должны иметь "фирменные жилеты одного единого образца".

"Такое нововведение необходимо принять для того, чтобы органы правопорядка видели, что это не некий абстрактный "бунтарь", а журналист, который пришел своими глазами увидеть происходящее и потом об этом рассказать аудитории через СМИ", - добавил он.