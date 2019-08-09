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РИА Новости

Члены комиссии СПЧ посетят задержанных после незаконных акций в Москве

15:45, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве. 27 июля 2019
Участники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве. 27 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Участники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве. 27 июля 2019. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Члены комиссии по содействию ОНК и реформе пенитенциарной системы президентского совета по правам человека (СПЧ) на заседании решили посетить задержанных после несогласованных акций в Москве, сообщается на сайте СПЧ.
"В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека состоялось рабочее заседание постоянной комиссии по содействию ОНК, реформе пенитенциарной системы и профилактике правонарушений... Также в ходе заседания было принято решение посетить людей в столичных спецприемниках, которые были арестованы за участие в несогласованных акциях протеста", - говорится в сообщении.
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Также на заседании обсуждали формирования региональных ОНК, предложения по внесению изменений правил распорядка в колониях, проблему с недопуском адвокатов в исправительных учреждениях Владимирской области, откуда правозащитники получили ряд жалоб.
Сообщается, что в заседании приняли участие глава СПЧ Михаил Федотов, члены Совета Андрей Бабушкин, Игорь Каляпин и Илья Шаблинский, а также эксперт постоянной комиссии Валентин Гефтер.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.
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