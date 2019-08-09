Члены комиссии СПЧ посетят задержанных после незаконных акций в Москве

Участники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве. 27 июля 2019. Архивное фото

Участники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве. 27 июля 2019

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Члены комиссии по содействию ОНК и реформе пенитенциарной системы президентского совета по правам человека (СПЧ) на заседании решили посетить задержанных после несогласованных акций в Москве, сообщается на сайте СПЧ.

"В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека состоялось рабочее заседание постоянной комиссии по содействию ОНК, реформе пенитенциарной системы и профилактике правонарушений... Также в ходе заседания было принято решение посетить людей в столичных спецприемниках, которые были арестованы за участие в несогласованных акциях протеста", - говорится в сообщении.

Также на заседании обсуждали формирования региональных ОНК, предложения по внесению изменений правил распорядка в колониях, проблему с недопуском адвокатов в исправительных учреждениях Владимирской области, откуда правозащитники получили ряд жалоб.

Сообщается, что в заседании приняли участие глава СПЧ Михаил Федотов, члены Совета Андрей Бабушкин, Игорь Каляпин и Илья Шаблинский, а также эксперт постоянной комиссии Валентин Гефтер.