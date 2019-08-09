В России соберут старые роутеры на переработку

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Миллион роутеров на полную переработку и утилизацию собирается в ближайшие три года отправить Российский экологический оператор, говорится в сообщении РЭО.

"Всего за три года в рамках акции организаторы намерены заменить более 1 миллиона единиц устаревшего оборудования у клиентов по всей России на современные роутеры", - говорится в сообщении.

Как пояснили в РЭО, пилотный проект пройдет в Екатеринбурге с 9 августа по 30 сентября. Собранные роутеры будут разобраны и переработаны на заводах в Москве и Орловской области.

Специалист "Корпорации Экополис", которая займется переработкой, уточнила РИА Новости, что сначала все роутеры будут привозить в Москву, где прибор разделят на три составляющих: черные и цветные металлы, печатные платы и пластик. При этом 97% составляющих роутера будут переработаны, 3% отправится на сжигание.

Российский экологический оператор — публично-правовая компания, созданная по указу президента РФ 14 января 2019 года для обеспечения реализации норм законодательства в области обращения с твердыми коммунальными отходами, стимулирования инвестиционной активности в этой отрасли, а также реализации национального проекта "Экология".