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РИА Новости

В МГД поддержали инициативу сделать проспект Сахарова местом для митингов

15:40, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Проспект Сахарова может стать официальным местом для проведения митингов в Москве, там часто проводятся акции, это уже знаковое место, сказал РИА Новости депутат Мосгордумы, член комиссии по безопасности Евгений Герасимов.
Ранее глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сообщил, что фракция выступает с предложением определить в Москве место для проведения санкционированных митингов, им может стать проспект Сахарова. Он также отметил, что в каждом субъекте РФ должны быть определены места проведения публичных акций, мероприятий.
"Этот опыт существует мировой, определяются места, где люди могут митинговать, это вполне разумное предложение. Я такую инициативу поддерживаю, учитывая, что там реально проходят митинги, уже место для этого готовое... (Проспект) Академика Сахарова - это такое на сегодняшний день уже известное, знаковое место, почему бы и нет?" - сказал Герасимов.
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