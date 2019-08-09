В МГД поддержали инициативу сделать проспект Сахарова местом для митингов

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Проспект Сахарова может стать официальным местом для проведения митингов в Москве, там часто проводятся акции, это уже знаковое место, сказал РИА Новости депутат Мосгордумы, член комиссии по безопасности Евгений Герасимов.

Ранее глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сообщил, что фракция выступает с предложением определить в Москве место для проведения санкционированных митингов, им может стать проспект Сахарова. Он также отметил, что в каждом субъекте РФ должны быть определены места проведения публичных акций, мероприятий.

"Этот опыт существует мировой, определяются места, где люди могут митинговать, это вполне разумное предложение. Я такую инициативу поддерживаю, учитывая, что там реально проходят митинги, уже место для этого готовое... (Проспект) Академика Сахарова - это такое на сегодняшний день уже известное, знаковое место, почему бы и нет?" - сказал Герасимов.