На устранение последствий непогоды в МО направили свыше 800 единиц техники

Министр отметил, что дорожные службы уже ликвидировали подтопления на Центральной и Комсомольской улицах в Королеве. Работы ведутся в других муниципальных образованиях.

В Пушкине уже убрали упавшие деревья на улице Дзержинского, на автодорогах М8 "Холмогоры" – Лесные поляны – Королев, Братовщина – Ельдигино – ММК – Герасимиха – Рахманово. В Подольске последствия ливня устранили на Индустриальной и Комсомольской улицах и в деревне Бородино.