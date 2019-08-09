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РИА Новости
Новости Подмосковья

На устранение последствий непогоды в МО направили свыше 800 единиц техники

15:39, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевРаботники коммунальных служб убирают поваленные деревья
Работники коммунальных служб убирают поваленные деревья
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Последствия ливня устраняют на дорогах Подмосковья. Для откачивания воды и уборки упавших деревьев министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона отправило более 800 единиц техники, сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу ведомства Алексея Гержика.
Министр отметил, что дорожные службы уже ликвидировали подтопления на Центральной и Комсомольской улицах в Королеве. Работы ведутся в других муниципальных образованиях.
В Пушкине уже убрали упавшие деревья на улице Дзержинского, на автодорогах М8 "Холмогоры" – Лесные поляны – Королев, Братовщина – Ельдигино – ММК – Герасимиха – Рахманово. В Подольске последствия ливня устранили на Индустриальной и Комсомольской улицах и в деревне Бородино.
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