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РИА Новости

В Ростовской области разыскивают обвиняемого в особо тяжком преступлении

15:34, 9 августа 2019
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© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.Иванов Д.А., обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления, разыскиваемый в Ростовской области
Иванов Д.А., обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления, разыскиваемый в Ростовской области
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Иванов Д.А., обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления, разыскиваемый в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции Миллеровского района Ростовской области разыскивают Данила Иванова, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления, сообщает ГУМВД России по региону.
По информации СМИ, 25-летний заключенный совершил побег из блока изолятора временного содержания в городе Миллерово Ростовской области, для задержания мужчины введен план "Сирена".
"Сотрудники ОМВД России по Миллеровскому району разыскивают Данила Иванова 1994 года рождения, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении областного главка МВД.
На вид мужчине 25-30 лет, рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в черную майку без рукавов с белой надписью, черное спортивное трико и белые кроссовки.
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