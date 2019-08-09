В Ростовской области разыскивают обвиняемого в особо тяжком преступлении

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции Миллеровского района Ростовской области разыскивают Данила Иванова, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления, сообщает ГУМВД России по региону.
По информации СМИ, 25-летний заключенный совершил побег из блока изолятора временного содержания в городе Миллерово Ростовской области, для задержания мужчины введен план "Сирена".
"Сотрудники ОМВД России по Миллеровскому району разыскивают Данила Иванова 1994 года рождения, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении областного главка МВД.
На вид мужчине 25-30 лет, рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в черную майку без рукавов с белой надписью, черное спортивное трико и белые кроссовки.