В Ростовской области разыскивают обвиняемого в особо тяжком преступлении

Иванов Д.А., обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления, разыскиваемый в Ростовской области

Иванов Д.А., обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления, разыскиваемый в Ростовской области

© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Иванов Д.А., обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления, разыскиваемый в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции Миллеровского района Ростовской области разыскивают Данила Иванова, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления, сообщает ГУМВД России по региону.

По информации СМИ, 25-летний заключенный совершил побег из блока изолятора временного содержания в городе Миллерово Ростовской области, для задержания мужчины введен план "Сирена".

"Сотрудники ОМВД России по Миллеровскому району разыскивают Данила Иванова 1994 года рождения, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении областного главка МВД.