Захарова прокомментировала заявления Пекина о вмешательстве США в дела КНР

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россия слышала о заявлениях властей Китая о вмешательстве спецслужб США во внутренние дела КНР, речь идет о конкретном участии в организации беспорядков в Гонконге, РФ относится к этому со всей серьезностью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы действительно слышали заявления китайского руководства, которое впрямую обвинило целый ряд западных спецслужб, в частности, представителя спецслужб США во вмешательстве во внутренние дела - и не просто глобальное вмешательство на некой теоретической базе, а конкретное участие в тех беспорядках и в организации тех беспорядков, которые мы наблюдаем на территории Гонконга КНР. Мы со всей серьезностью отнеслись к этой информации", - сказала Захарова.

"Что касается информационной сферы, то у нас намечены консультации с моими китайскими коллегами, и в том числе затронем эту тему", - сообщила она.

Дипломат также подчеркнула, что целью подобного вмешательства является деструктивное влияние. "Все прекрасно видят, какими темпами и в каких направлениях развиваются наши страны – это и экономическое развитие, и развитие мирного оборонного потенциала. Наши две страны являются ответственными участницами международных отношений и строят их на основе международного права. Я думаю, это просто не нравится", - отметила Захарова.

"Мы видим, как целый ряд стран, и, к сожалению, США в этом смысле являются одними из первых, не хотят давать себе труда на уважение других членов международных отношений. Они хотят добиваться своих интересов, исключительно ставя свои собственные цели, собственные задачи, и просто наплевательски относясь к другим участникам международных отношений. Тот пример, который им показывает Москва и Пекин, их очень сильно раздражает", - указала она.