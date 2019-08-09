В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Требования группы потомков французских вкладчиков о выплате по российскими дореволюционным облигациям абсолютно неактуальны, считают российские эксперты и политики.

Так они прокомментировали заявление депутата Национального собрания Франции Франсиса Веркамера, который призвал разъяснить, какие меры французское правительство готово принять для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских долгах царских времен.

По мнению ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Федорова, попытки "выбить деньги" не только юридически бесперспективны, но и неэтичны. "Российские солдаты, в том числе сражавшиеся в российском экспедиционном корпусе во Франции, своей кровью заплатили в ходе Первой мировой войны за будущую победу в той войне Французской Республики и других союзников", — заявил он радиостанции Sputnik

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предположила, что, возможно, держатели этих бумаг таким образом хотят решить свои материальные проблемы.

"Звучит это достаточно странно. Это все следовало предъявлять той стране, которая сейчас, к сожалению, не существует. Не помню, чтобы Россия принимала на себя обязательства Российской империи", — сказала она в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва"

С точки зрения международного права вопрос о каких-либо дальнейших выплатах со стороны России закрыт, пояснил RT руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.

В 1867 году российские железнодорожные компании начали выпуск государственных облигаций, обеспеченных золотом, в которые в течение трех последующих десятилетий французские инвесторы вложили примерно 15 миллиардов франков (53 миллиарда евро). Часть вкладчиков получили прибыль, а остальные остались ни с чем, так как в 1918 году Владимир Ленин подписал указ об отказе от выплат долгов царского правительства.