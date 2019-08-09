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РИА Новости
Культура

Леди Гаге грозит многомиллионный иск за плагиат в песне Shallow

15:52, 9 августа 2019
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© AP Photo / Invision/ Richard ShotwellЛеди Гага на церемонии вручения премии Оскар
Леди Гага на церемонии вручения премии Оскар
© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Певице и актрисе Леди Гаге грозит многомиллионный иск от автора песен Стива Ронсена, который утверждает, что мелодию из Shallow, звучавшую в фильме "Звезда родилась", украли из его сочинения, сообщает Page Six.
Композитор утверждает, что Гага взяла из его песни Almost (2012 год) музыкальный рисунок из трех нот (соль, ля и си-бемоль), который потом прозвучал в Shallow.
"Мы хотели полюбовно решить этот вопрос несколько месяцев, предоставили экспертизу профессора музыковеда, который определил, что в двух фрагментах есть сходство. Команда Леди Гаги никакого заключения со своей стороны нам пока не предоставила, хотя мы много раз запрашивали", - прокомментировал ситуацию адвокат музыканта.
Представители певицы не видят в этом проблемы, так как фрагмент, о котором идет речь, можно услышать во многих произведениях. Например, в треке Dust In The Wind, (1978 года).
"Ронсен пытается заработать легкие деньги на имени успешного человека. Это позорно и неправильно", - резюмировал адвокат суперзвезды Орин Снайдер.
Леди Гага исполнила Shallow в фильме "Звезда родилась" вместе с актером Брэдли Купером. После они выступали на "Оскаре", где певица победила в номинации "Лучшая оригинальная песня". Трек также получил две премии "Грэмми" и "Золотой Глобус".
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