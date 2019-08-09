Леди Гаге грозит многомиллионный иск за плагиат в песне Shallow

"Мы хотели полюбовно решить этот вопрос несколько месяцев, предоставили экспертизу профессора музыковеда, который определил, что в двух фрагментах есть сходство. Команда Леди Гаги никакого заключения со своей стороны нам пока не предоставила, хотя мы много раз запрашивали", - прокомментировал ситуацию адвокат музыканта.