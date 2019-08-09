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РИА Новости

Россия продолжит укреплять обороноспособность в районе Курил

15:25, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБерег Охотского моря у мыса Столбчатый на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
Берег Охотского моря у мыса Столбчатый на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Берег Охотского моря у мыса Столбчатый на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды. Архивное фото
СОЛНЕЧНОГОРСК, 9 авг - РИА Новости. Власти Японии должны понимать, что Москва продолжит предпринимать плановые меры по укреплению обороноспособности в районе Курил на фоне военно-политической ситуации в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Япония по дипломатическим каналам выразила протест России в связи с учебными стрельбами в районе оспариваемого Токио острова Кунашир.
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"Все эти так называемые протесты против нашей законной деятельности в данной части Сахалинской области не просто неприемлемы, они прямо противоречат постоянным заверениям японского руководства о намерении обеспечить спокойную и благожелательную атмосферу вокруг японо-российского диалога", - сказала Захарова на брифинге.
"В Токио должны отдавать себе полный отчет в том, что и последовательная реализация федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов, Сахалинская область на 2016-2025 годы", и поездки в этот регион российских официальных лиц, включая высокопоставленных представителей правительства, а также плановые мероприятия по укреплению обороноспособности нашей страны, в том числе с учетом военно-политической ситуации в северо-западной части Тихого океана, будут продолжены", - добавила она.
Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
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СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.
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Мария ЗахароваМИД РФКурильские островаЯпонияРоссияПолитика
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