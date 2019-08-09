Россия продолжит укреплять обороноспособность в районе Курил

СОЛНЕЧНОГОРСК, 9 авг - РИА Новости. Власти Японии должны понимать, что Москва продолжит предпринимать плановые меры по укреплению обороноспособности в районе Курил на фоне военно-политической ситуации в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Япония по дипломатическим каналам выразила протест России в связи с учебными стрельбами в районе оспариваемого Токио острова Кунашир.

"Все эти так называемые протесты против нашей законной деятельности в данной части Сахалинской области не просто неприемлемы, они прямо противоречат постоянным заверениям японского руководства о намерении обеспечить спокойную и благожелательную атмосферу вокруг японо-российского диалога", - сказала Захарова на брифинге.

"В Токио должны отдавать себе полный отчет в том, что и последовательная реализация федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов, Сахалинская область на 2016-2025 годы", и поездки в этот регион российских официальных лиц, включая высокопоставленных представителей правительства, а также плановые мероприятия по укреплению обороноспособности нашей страны, в том числе с учетом военно-политической ситуации в северо-западной части Тихого океана, будут продолжены", - добавила она.

Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.