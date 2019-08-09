В Минкультуры назвали инициатора обсуждения запрета проносить еду в кино

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Норма, дающая кинотеатрам возможность запрещать зрителям проносить на сеансы продукты питания, была включена в проект федерального закона после совещания с представителями киноиндустрии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ.

Ранее стало известно, что министерство культуры подготовило проект федерального закона, которым предлагается запретить проносить продукты питания, а также алкогольные и прохладительные напитки, за исключением купленных в кинотеатре. Отмечается, что руководство кинотеатра может быть наделено правом не допустить зрителя на фильм или удалить его из зала за нарушения.

Позднее первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила РИА Новости, что считает спорной данную идею Минкультуры, но поддерживает такой запрет на алкоголь.

"Норма, дающая кинотеатрам возможность устанавливать запрет на пронос на сеанс продуктов питания, была включена по итогам нескольких совещаний с представителями киноиндустрии. Представители киносетей отмечали, что для них это является проблемой, которая ведет к существенному падению доходов", - сказали в ведомстве.