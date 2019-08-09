МИД России заявил о готовности Южной Осетии к диалогу с Грузией

"Они это не делают, потому что они просто не хотят, они не готовы запрашивать возможность посещения Южной Осетии, приезжать, делать репортажи, разговаривать с людьми, которые живут в Южной Осетии, говорить с руководством Южной Осетии. Либо им запрещено, либо они понимают, что то, что им скажут, показать по телевидению или напечатать в своих газетах они просто не смогут. Еще раз обращаюсь к ним: сделайте над собой усилие и хотя бы эту одну фразу процитируйте прямо, не перевирая, сделайте это во имя вашей страны", - добавила она.