МИД России заявил о готовности Южной Осетии к диалогу с Грузией

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 9 авг - РИА Новости. Южная Осетия готова напрямую вести диалог с Грузией по любым вопросам, заявления, что Россия этому препятствует, являются мифами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Югоосетинская сторона готова к открытому диалогу с грузинскими представителями - это очень важный момент - по любым текущим вопросам и проблемам", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
Она призвала грузинских журналистов не игнорировать ее слова. Дипломат также назвала мифом данные, что РФ якобы не пускает грузинских журналистов на территорию республики.
"Они это не делают, потому что они просто не хотят, они не готовы запрашивать возможность посещения Южной Осетии, приезжать, делать репортажи, разговаривать с людьми, которые живут в Южной Осетии, говорить с руководством Южной Осетии. Либо им запрещено, либо они понимают, что то, что им скажут, показать по телевидению или напечатать в своих газетах они просто не смогут. Еще раз обращаюсь к ним: сделайте над собой усилие и хотя бы эту одну фразу процитируйте прямо, не перевирая, сделайте это во имя вашей страны", - добавила она.
Дипломат подчеркнула, что Цхинвал неоднократно предлагал Тбилиси сесть за стол переговоров и "напрямую обсудить вопросы демаркации, делимитации совместной границы, и это не единственный вопросы, по котором Южная Осетия готова... к прямому диалогу с Грузией". В случае необходимости Россия готова оказать в этом помощь, отметила Захарова.