Орешкин заявил о снятии принципиальных разногласий по интеграции с Минском

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на стенде МИА "Россия сегодня" в первый день ПМЭФ

ЧОЛПОН-АТА, 9 авг - РИА Новости. Практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Практически сейчас все разногласия сняты, именно принципиальные. Договорённости достигнуты, теперь предстоит очень большая работа по претворению этих договоренностей в жизнь. Это будет очень непростая работа, связанная с гармонизацией законодательства и много других вещей", - сказал Орешкин журналистам по итогам переговоров премьер-министров России и Белоруссии.

Он отметил, что предстоит работа больших группы специалистов и с российской, и с белорусской стороны по реализации этих договоренностей. "Например, вопрос единого налогового кодекса - вопрос-глыба, который нужно будет сдвинуть", - пояснил Орешкин.

"Мы договорились о том, что сейчас небольшую работу проведём на уровне рабочей группы (по вопросам интеграции - Прим. ред.), и в какое-то время состоится встреча премьер-министров, которые финализируют те договорённости, которые были достигнуты президентами в Санкт-Петербурге, уже с точки зрения конкретных шагов и действий, которые будут предприняты", - добавил Орешкин.

Он предположил, что решения на уровне глав правительств могут быть финализированы в течение ближайшего месяца, чтобы успеть провести всю необходимо работу к декабрю.

Президенты России и Белоруссии по итогам встречи в июле в Санкт-Петербурге поручили к началу декабря, когда будет отмечаться 20-летие Союзного государства, разработать программу углубления интеграции и дорожную карту по ее выполнению.