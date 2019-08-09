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РИА Новости
Союзное государство

Орешкин заявил о снятии принципиальных разногласий по интеграции с Минском

15:12, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин на стенде МИА "Россия сегодня" в первый день ПМЭФ
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на стенде МИА Россия сегодня в первый день ПМЭФ
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЧОЛПОН-АТА, 9 авг - РИА Новости. Практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
"Практически сейчас все разногласия сняты, именно принципиальные. Договорённости достигнуты, теперь предстоит очень большая работа по претворению этих договоренностей в жизнь. Это будет очень непростая работа, связанная с гармонизацией законодательства и много других вещей", - сказал Орешкин журналистам по итогам переговоров премьер-министров России и Белоруссии.
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Он отметил, что предстоит работа больших группы специалистов и с российской, и с белорусской стороны по реализации этих договоренностей. "Например, вопрос единого налогового кодекса - вопрос-глыба, который нужно будет сдвинуть", - пояснил Орешкин.
"Мы договорились о том, что сейчас небольшую работу проведём на уровне рабочей группы (по вопросам интеграции - Прим. ред.), и в какое-то время состоится встреча премьер-министров, которые финализируют те договорённости, которые были достигнуты президентами в Санкт-Петербурге, уже с точки зрения конкретных шагов и действий, которые будут предприняты", - добавил Орешкин.
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Он предположил, что решения на уровне глав правительств могут быть финализированы в течение ближайшего месяца, чтобы успеть провести всю необходимо работу к декабрю.
Президенты России и Белоруссии по итогам встречи в июле в Санкт-Петербурге поручили к началу декабря, когда будет отмечаться 20-летие Союзного государства, разработать программу углубления интеграции и дорожную карту по ее выполнению.
Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой говорил журналистам, что позиции России и Белоруссии по углублению интеграции в социальной сфере, промышленности, на финансовых рынках очень близки, в то же время обсуждение вопросов энергетики и банковского сектора идет в более сложном режиме.
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Союзное государствоМаксим ОрешкинБелоруссияРоссияЭкономика
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